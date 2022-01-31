رياضة

تعيين غاريث بيل سفيرا لنادي رويال آند انشينت الملكي للغولف
تاريخ النشر: 31 يناير 2022 17:35 GMT
تاريخ التحديث: 31 يناير 2022 17:50 GMT

تعيين غاريث بيل سفيرا لنادي رويال آند انشينت الملكي للغولف

بالمجمل لعب بيل لريال مدريد 254 مباراة سجل فيها 106 أهداف وصنع 67.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

‬أعلن الاتحاد الدولي للغولف، اليوم الإثنين، أن غاريث بيل جناح ريال مدريد ومنتخب ويلز لكرة القدم أصبح سفيرا لنادي رويال آند انشينت الملكي للغولف؛ بسبب عشقه لهذه الرياضة.

وكانت بعض الجماهير الإسبانية سخرت من عشق بيل لرياضة الغولف، بعدما أجبرت إصابات متتالية نجم ريال مدريد على الغياب عن الكثير من مباريات كرة القدم، لكنها نادرا ما كانت تمثل مشكلة عندما يتعلق بالمشاركة في بطولات للغولف.

كما تحدى اللاعب، البالغ من العمر 32 عاما، منتقديه بعد أن احتفل بتأهل ويلز لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 مع زملائه، رافعا لافتة كتب عليها ”ويلز. الغولف. مدريد“، بهذا الترتيب.

وقال فيل أنديرتو مدير التطور في نادي الغولف الملكي: ”شغف غاريث بالغولف واضح للجميع، وسيلعب دورا مؤثرا في دعم المبادرات الجديدة التي نعمل عليها“.

وأضاف: ”نريد الوصول إلى جماهير جديدة لم تدرك بعد الفوائد العديدة للغولف، بما في ذلك الحفاظ على الصحة“.

وتابع: ”نعتقد أن وجود قدوة كبيرة مثل بيل يمكن أن يساعد في إلهام المزيد من النساء والشباب على ممارسة الرياضة، وزيادة شعبية الجولف وسط الملايين في جميع أنحاء العالم“.

ولم يلعب بيل مع ريال مدريد منذ أغسطس آب العام الماضي؛ بسبب الإصابات، وينتهي عقده مع النادي الإسباني في يونيو حزيران.

وانتقل بيل من توتنهام إلى ريال مدريد صيف عام 2013 مقابل 101 مليون يورو، وكان أغلى لاعب في تاريخ الكرة آنذاك.

وقاد بيل ريال مدريد في موسمه الأول للفوز بكأس ملك إسبانيا، بعدما سجل هدفا مذهلا على برشلونة في المباراة النهائية، كما قاد الميرنغي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته، بعد غياب 12 عاما من التتويج بالبطولة.

وفاز بيل فيما بعد بألقاب أخرى مع ريال مدريد، بينها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016 و2017 و2018)، لكن علاقته توترت مع ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين زيدان.

ولعب بيل الموسم الماضي معارا من ريال مدريد إلى توتنهام، قبل أن يعود الصيف الماضي، لكنه لعب مع العملاق الإسباني 3 مباريات فقط هذا الموسم.

وبالمجمل، لعب بيل لريال مدريد 254 مباراة، سجل فيها 106 أهداف وصنع 67.

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