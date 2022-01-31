تعيين غاريث بيل سفيرا لنادي رويال آند انشينت الملكي للغولف

‬أعلن الاتحاد الدولي للغولف، اليوم الإثنين، أن غاريث بيل جناح ريال مدريد ومنتخب ويلز لكرة القدم أصبح سفيرا لنادي رويال آند انشينت الملكي للغولف؛ بسبب عشقه لهذه الرياضة.

وكانت بعض الجماهير الإسبانية سخرت من عشق بيل لرياضة الغولف، بعدما أجبرت إصابات متتالية نجم ريال مدريد على الغياب عن الكثير من مباريات كرة القدم، لكنها نادرا ما كانت تمثل مشكلة عندما يتعلق بالمشاركة في بطولات للغولف.

غاريث بيل: لست نادما على تصرفاتي في ريال مدريد https://t.co/nGXfPYQJYD pic.twitter.com/XaMm4TyNEZ — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) September 25, 2020

كما تحدى اللاعب، البالغ من العمر 32 عاما، منتقديه بعد أن احتفل بتأهل ويلز لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 مع زملائه، رافعا لافتة كتب عليها ”ويلز. الغولف. مدريد“، بهذا الترتيب.

وقال فيل أنديرتو مدير التطور في نادي الغولف الملكي: ”شغف غاريث بالغولف واضح للجميع، وسيلعب دورا مؤثرا في دعم المبادرات الجديدة التي نعمل عليها“.

وأضاف: ”نريد الوصول إلى جماهير جديدة لم تدرك بعد الفوائد العديدة للغولف، بما في ذلك الحفاظ على الصحة“.

وتابع: ”نعتقد أن وجود قدوة كبيرة مثل بيل يمكن أن يساعد في إلهام المزيد من النساء والشباب على ممارسة الرياضة، وزيادة شعبية الجولف وسط الملايين في جميع أنحاء العالم“.

وكيل غاريث بيل: ما فعله جمهور ريال مدريد يدعو للخجل https://t.co/K0tZyZ5JQP pic.twitter.com/yLDzhpdpC9 — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) September 22, 2020

ولم يلعب بيل مع ريال مدريد منذ أغسطس آب العام الماضي؛ بسبب الإصابات، وينتهي عقده مع النادي الإسباني في يونيو حزيران.

وانتقل بيل من توتنهام إلى ريال مدريد صيف عام 2013 مقابل 101 مليون يورو، وكان أغلى لاعب في تاريخ الكرة آنذاك.

وقاد بيل ريال مدريد في موسمه الأول للفوز بكأس ملك إسبانيا، بعدما سجل هدفا مذهلا على برشلونة في المباراة النهائية، كما قاد الميرنغي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته، بعد غياب 12 عاما من التتويج بالبطولة.

غاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد مجددًا (صورة) https://t.co/byieVgCpZU pic.twitter.com/iMoNNmc6HM — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) May 30, 2020

وفاز بيل فيما بعد بألقاب أخرى مع ريال مدريد، بينها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016 و2017 و2018)، لكن علاقته توترت مع ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين زيدان.

ولعب بيل الموسم الماضي معارا من ريال مدريد إلى توتنهام، قبل أن يعود الصيف الماضي، لكنه لعب مع العملاق الإسباني 3 مباريات فقط هذا الموسم.

وبالمجمل، لعب بيل لريال مدريد 254 مباراة، سجل فيها 106 أهداف وصنع 67.