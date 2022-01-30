من النور إلى الظلام.. تجربة العداء الأردني الكفيف سهيل النشاش.. فقد بصره وأصبح بطلا (فيديو وصور)

بدأ العداء الأردني الكفيف سهيل النشاش يفقد بصره تدريجيا بسبب وصفة طبية خاطئة حين كان عمره 14 عاما.. وبعد أربع سنوات فقد بصره تماما وتحول عالمه من النور إلى ظلام دامس.

وفي البداية كان يراوده أمل في استعادة بصره يوما ما، لكن العداء البالغ عمره الآن 38 عاما قال لتلفزيون رويترز إن الأمر استغرق منه سنوات ليوقن بأنه فقد بصره تماما وسنوات إضافية ليتعلم مجددا كيف يكون مستقلا في حياته ويعتمد على نفسه.

🟥من النور إلى الظلام.. تجربة العداء الأردني الكفيف #سهيل_النشاش فقد بصره وأصبح بطلًا 💪 ◀سهيل، فقد بصره تدريجيًا بسبب وصفة طبية خاطئة حين كان عمره 14 عامًا ❌⏳ وبعد أربع سنوات فقد بصره تمامًا وتحول عالمه من النور إلى ظلام دامس.#إرم_سبورت pic.twitter.com/7rKZMq68S3 — إرم سبورت (@EremSports) January 30, 2022

وأضاف عداء المسافات الطويلة (الماراثون) ”هلّا أنا أثناء ما فقدت بصري كان بالنسبة لي ما بعرف من وين بدي أبدأ حياتي أو طريقي، فما كان عندي شيء أصلا أملّي فيه كل فراغي غير أني أمارس تمارين رياضية وكنت أبني جسمي بطريقة كتير قوية وما بعرف ليش ما كنت حاط بالي إني أكون بطلا. فلما تعرفت على أول نادي للمكفوفين وهناك قدرت أني أبدأ أطور رياضتي، أني أكون رياضيا ومحترفا وأمارس الرياضة من خلال اللعب لنادي ولمنتخب وغيره“.

وكان سهيل يشعر بالضيق بعد فقده البصر ومعه القدرة على الحركة لمخاوف أسرته على سلامته وكذلك فقدانه كيفية معاودة بدء حياته، ومن هنا وجد عزاءه في ممارسة التمرينات الرياضية.

وعن ذلك قال لتلفزيون رويترز: ”الرياضة بالنسبة لي للأمانة أنا كتير بكون أنا عندي غضب، غضب كبير، بقدر أفرغه من خلال الرياضة، قبل شهرين تقريبا فقدت والدي الله يرحمه، وبعد بأسبوع قدرت إني أشارك في بيروت (ماراثون) وأعمل مركزا أول وعملته عن روحه الله يرحمه“.

وأردف ”أنا بديت أعرف إني أنا خلاص بطلت أشوف وما راح أرجع أشوف بعد سنوات، خلاص أيقنت هذا الشيء، كان والدي الله يرحمه دائما معطيني أمل حتى أنا وأخوي دائما بنحكي أنه هو كأنه مصدر للأمل. ويمكن لغاية الفترة هادي، هو مات من فترة بسيطة وهو عنده أمل إني أرجع أشوف“.

وواصل سهيل النشاش حديثه قائلا: ”بس كيف كان صعب بالنسبة لي، لما أولها لما انمنعت عن إني أطلع مدرسة، إني أروح أعمل أي اشي بحياتي، والخوف الزيادة اللي صار من أسرتي إنه ما بدهم إياني أنأزي، بدا هذا الشيء اللي يضايقني ويخنقني“.

وكان سهيل في بدايات فقده البصر يتعامل على سجيته، وحين تعرف على جمعيات المكفوفين بدأ يتغير ويطور نفسه للأفضل لاسيما عندما أحس أنه بطل.

وقال: ”أنا كنت أتعامل بالبساطة، بالفطرة، ولما تعلمت أكتر وتدربت أكتر في جمعيات المكفوفين بلشت أطور أكثر من انه كيف يكون عندي استقلالية كاملة واعتماد على ذاتي. فتقريبا من عند ما فقدت بصري لبعد سنوات لا تقل عن سبع ثمن سنوات لما بدأت أنا أحمل العصاية، أقدر أكون شخص مستقل“.

وبدأ سهيل النشاش ممارسة رياضة العدو في ناد للمكفوفين عام 2010 ومع مرور الوقت أصبح أحد أبرز العدائين المكفوفين في المملكة.

وأضاف: ”إني أنا لما تعرفت على المكفوفين لقيت منهم كتيرا، مش كتير متمكنين، وأنا كانت شخصيتي شوي قوية، وزي ما تقول عشت التجربتين يعني عشان إني ما بشوف وعشت إني بشوف فكنت أحاول كتير أشياء أعرف إنهم همه مش عارفين يعملوها أنا أعلمهم إياها. فصفيت أنا شوي كقائد لهم، يعني أنا شوي شوي أنا بكون عم بوجههم شوي شوي صرت أنا اللي عم بحرك شوي شوي أنا اللي عم بساعد شوي شوي صرت أنا المسؤول، فهيك كان الموضوع يعني“.

ويمثل سهيل حاليا نادي العطاء الأردني للمكفوفين، وفاز بالعديد من الجوائز في بطولات محلية وإقليمية وعالمية بما في ذلك المركز الأول في آخر ماراثون في بيروت.

وعملا بالمثل القائل رُب ضارة نافعة، يوضح النشاش أن فقده البصر هو العنصر الرئيس الذي قاده ليكتشف موهبته في العدو، حيث لم يكن يقضي قبلها الكثير من الوقت في التمرين، كما ساعده ذلك في اكتشاف القائد في شخصيته لاسيما عندما أدرك أن الكثير من زملائه المكفوفين يفتقدون مهارات كثيرة يملكها هو.

وعلى الرغم من السنوات التي قضاها لتقبل واقعه الجديد، الحياة في الظلام، ويتأقلم معه فإن تجربة سهيل النشاش ساعدته في إيجاد نفسه ومعرفة سبب قدومه إلى هذه الدنيا.

وعن ذلك قال لتلفزيون رويترز: ”كل واحد فينا لازم يدور ليش اجى على ها الدنيا، ما اجينا عبثا، فأنا بديت أدور وتأخرت شوي وبعدين مشيت ولقيت فعلا ليش أنا أجيت على هاي الدنيا، والحمد الله اليوم أنا قدرت أكون مثل قصة نجاح وأخلي الناس تتعلم مني“.