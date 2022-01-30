حفيد محمد علي كلاي يسير على خطى جده ويرتدي سرواله (فيديو وصور)

حقق نيكو علي والش، حفيد محمد علي، فوزًا في الجولة الثانية على إرميا ييغر ليحافظ على بدايته الخالية من الهزيمة في مسيرته.

ولم يعان، اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الذي فاز بأول مباراتين بالضربة القاضية قبل أن يفوز بقرار الأغلبية على رييس سانشيز الشهر الماضي، كثيرًا لأنه تخلص بشكل مريح من ييغر في تولسا بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقرب نهاية المعركة، قلد ملاكم الوزن المتوسط حركة جده ”بتحريك القدمين سريعا“ فيما اشتهر باسم ”Ali shuffle“ قبل أن يطلق مجموعة من الضربات ما أجبر الحكم على إيقاف القتال.

وبعد فوزه، قال لشبكة ”سكاي سبورتس“: ’لم أخطط للقيام بهذه الحركة، كانت عاطفية بالطبع، لكن نعم، لم أخطط للقيام بذلك، إنه مجرد شيء حدث“.

وأضاف: ”أعتقد أن الشيء الرئيسي بالنسبة لي كان الحفاظ على هدوئي، وهو ما فعلته، شيء آخر هو حركة الرأس والدفاع، والذي شعرت أنني قد تحسنت فيه، لقد خضت معركة الشهر الماضي لذا إذا كان بإمكاني إجراء تلك التحسينات الصغيرة في مثل هذا الوقت القصير، فمن سيقول ما يمكنني فعله في معركتي القادمة؟“.

وكتب علي والش أيضًا رسالة على حسابه في موقع ”تويتر“ قال فيها إنه ”لم يفكر أبدًا“ في القيام بهذه الحركة على الحلبة“.

وخاض الملاكم الشاب النزال مع مدرب جديد، وكان ريتشارد سلون يقف في ركنه، حيث بدأ علي والش المباراة ببراعة مسجلًا مزيجًا من الضربات المثيرة للإعجاب في نهاية الجولة الافتتاحية.

وثم طرح ييغر أرضا عبر لكمة بيده اليسرى القوية في الجولة الثانية، قبل سلسلة من اللكمات في النهاية أجبرت الحكم على إنهاء المباراة.

وقد ظهر علي والش لأول مرة في أغسطس/آب الماضي، حيث جاء إلى الحلبة مرتديًا سروال جده الأبيض الذي حصل عليه في عام 2016 بعد وفاة أسطورة الملاكمة.

وتوفي محمد علي في الثالث من يونيو/ حزيران 2016 عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض شلل الرعاش (باركنسون)، وقد اعتنق الإسلام في عام 1964م وغير اسمه إلى محمد علي دون اسمه الأخير كلاي.

وقد فاز كلاي ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى عشرين عاما في 1964 و1974 و1978، وفي عام 1999 توج بلقب ”رياضي القرن“، وهي جائزة مقدمة من مجلة ”سبورتس ايلاستريتد“، كما حصل على نفس اللقب بعد استفتاء أقامته صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية.