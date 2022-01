حفيد محمد علي كلاي يسير على خطى جده ويرتدي سرواله (فيديو وصور)

حقق نيكو علي والش، حفيد محمد علي، فوزًا في الجولة الثانية على إرميا ييغر ليحافظ على بدايته الخالية من الهزيمة في مسيرته.

ولم يعان، اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الذي فاز بأول مباراتين بالضربة القاضية قبل أن يفوز بقرار الأغلبية على رييس سانشيز الشهر الماضي، كثيرًا لأنه تخلص بشكل مريح من ييغر في تولسا بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية.

The Ali Shuffle in all its glory 🙏 @NicoAliX74 #ConceicaoMartinez pic.twitter.com/F0gabgx3Bo

— Top Rank Boxing (@trboxing) January 30, 2022