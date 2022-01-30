نادال يهزم ميدفيديف ويحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

أحرز الإسباني رافائيل نادال لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد انتصاره على الروسي دانييل ميدفيديف بنتيجة 2/6 و6/7 و6/4 و6/4 و7/5، اليوم الأحد.

وانفرد نادال البالغ عمره 35 عاما بالرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى بعدما نال لقبه الـ21 في منافسات الفردي.

ألقاب نادال

وجاءت ألقاب نادال الـ21 كالتالي:

-أستراليا المفتوحة: 2009 و2022.

-فرنسا المفتوحة: 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017 و2018 و2019 و2020.

-ويمبلدون: 2008 و2010.

-أمريكا المفتوحة: 2010 و2013 و2017 و2019.

في المقابل نال الصربي نوفاك ديوكوفيتش 20 لقبا وجاءت كالتالي:

-أستراليا المفتوحة: 2008 و2011 و2012 و2013 و2015 و2016 و2019 و2020 و2021.

-ويمبلدون: 2011 و2014 و2015 و2018 و2019 و2021.

-أمريكا المفتوحة: 2011 و2015 و2018.

-فرنسا المفتوحة: 2016 – 2021.

كذلك نال السويسري روجر فيدرر 20 لقبا كالتالي:

-أستراليا المفتوحة: 2004 و2006 و2007 و2010 و2017 و2018.

-فرنسا المفتوحة: 2009.

-ويمبلدون: 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2009 و2012 و2017.

-أمريكا المفتوحة: 2004 و2005 و2006 و2007 و2008.

نادال منبهر

ولم يكن من الغريب أن يبكي نادال، يوم الجمعة؛ لأنه لم يتوقع أن يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد معاناة مع الإصابات والمرض في آخر ستة أشهر.

لكن أثمرت ساعات لا تنتهي من العمل الشاق وعقلية البطل القوية عن تأهل اللاعب الإسباني إلى نهائي أستراليا المفتوحة للمرة السادسة بعد 13 عاما من تتويجه بلقبه الأول والوحيد في ملبورن.

وبدأ نادال الموسم بالغياب عن معظم موسم المحترفين في 2021؛ بسبب إصابة بالقدم أجبرته على الابتعاد عن منافسات ويمبلدون والأولمبياد وأمريكا المفتوحة وبطولات أخرى، وأثيرت شكوك حول عودته مجددا للملاعب.

لكن اللاعب أظهر مستويات رائعة في الأسابيع الأخيرة، واستمتع بسلسلة من 10 انتصارات، وحقق لقبا في ملبورن قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال نادال مشيرا إلى إصابته بالقدم عقب فوزه 6/3 و6/2 و3/6 و6/3 على الإيطالي ماتيو بريتيني في قبل النهائي: ”ربما ستستمر الشكوك في بقية مسيرتي“.

وأضاف: ”لكن هذا مذهل وأنا سعيد للغاية للتمكن من المنافسة في آخر ثلاثة أسابيع بهذا المستوى. إنها مفاجأة أن أتمكن من اللعب في هذا المستوى“.

وكانت آخر مشاركة له قبل الوصول إلى أستراليا، في أغسطس آب الماضي في واشنطن، وأقر بأنه لم يكن قادرا على التدريب لعدة أيام.

وتابع نادال الذي يشمل سجله 13 لقبا في فرنسا المفتوحة، وهو رقم قياسي: ”عملت جاهدا لفترة طويلة وبشكل يومي“.

وتابع: ”عندما لا أتمكن من لعب التنس أتدرب بقوة في صالة الألعاب البدنية، عملت بطريقة ملائمة واحتفظت بروح إيجابية لأمنح نفسي فرصة للعودة“.

وواصل: ”أشعر بسعادة لتشكيل جزء من عصر مذهل للتنس ومشاطرة كل هذه الأشياء مع اثنين آخرين“.

وختم نادال: ”لا يهم إن حقق أحد لقبا أكثر أو أقل. أنجزنا أشياء مذهلة وسيكون من الصعب معادلتها، لا أفكر كثيرا في هذه الأمور“.