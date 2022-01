متظاهر مؤيد لحقوق اللاجئين يعكر صفو نهائي أستراليا المفتوحة (فيديو وصور)

تسبب قفز أحد المتظاهرين إلى داخل ملعب رود ليفر في توقف مباراة رافائيل نادال ودانييل ميدفيديف في نهائي فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام) في العام.

وقفز متظاهر يحمل لافتة ”أوقفوا احتجاز اللاجئين“ من على ارتفاع ثلاثة أمتار إلى الملعب، ما تسبب في إيقاف المباراة وسماع صيحات الاستهجان من المشجعين الغاضبين حيث تعثر المتظاهر في الملعب ممسكًا بلافتة قماشية قبل أن يتم القبض عليه بسرعة من العديد من الحراس.

وأحاط مسؤولو الأمن باللاعبين الاثنين من أجل حمايتهما بينما تم إبعاد المتظاهر الذي بدا وأنه كان يحمل لافتة كتب عليها ”أوقفوا احتجاز المهاجرين“ إلى خارج الملعب بعد توقف المباراة لبضع دقائق قبل استئنافها من جديد.

واندلعت هتافات الجماهير، وسحبت السلطات المعتدي من الملعب، وصرخ أحد الحضور ”اخرج من الملعب!“.

وشوهد المشجعون مندهشون وهم يحدقون بصدمة عندما قفز الشخص فوق سور الصف الأمامي، ملوحًا باللافتة فوق رؤوسهم، وقد تمكن من الاندفاع نحو الجماهير قبل أن تتصدى له السلطات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري انتقد متظاهرون سياسة أستراليا الخاصة بالهجرة والمهاجرين وقواعد اللجوء بعد احتجاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في مركز تابع لسلطات الهجرة بعد إلغاء تأشيرة دخوله الأراضي الأسترالية قبل ترحيله بعد ذلك.

وبدأت معركة نادال من أجل تحطيم الرقم القياسي في عدد البطولات الأربع الكبرى بشكل ضعيف بعد أن فاز ميدفيديف بالمجموعة الأولى 6/2 والثانية بعد الشوط الفاصل 6/7، لكن اللاعب الإسباني فاز بالمجموعتين الثالثة والرابعة 6/4 ليفرض على منافسه الروسي خوض مجموعة فاصلة.

