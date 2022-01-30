نتائج رويال رامبل 2022: بروك ليسنر يتوج باللقب.. وعودة روندا روزي (فيديو)

شهد عرض رويال رامبل 2022 الذي أقيم فجر الأحد، عروضا نارية وقوية، حيث شهد فوز بروك ليسنر بالمعركة الرجالية للمنافسة للمرة الثانية في تاريخه، وأيضا شهد عودة روندا روزي في ”معركة السيدات الملكية“ وتتويجها باللقب.

نزال على لقب اليونيفرسال

في النزال الأول على لقب اليونيفرسال العالمي، فاز سيث رولينز على رومان رينز بقرار من الحكم، بسبب إصرار رينز على تنفيذ حركة ضغط على ذراع خصمه رولينز، ما اضطر الحكم للعد حتى 5 قبل أن يعلن خسارة رينز للمواجهة ولكنه خرج منها محتفظاً باللقب.

نزال رويال رامبل للسيدات

وشهد النزال الثاني عودة مفاجئة للنجمة روندا روزي إلى عالم WWE.

وكانت الشائعات تدور الفترة الماضية حول عودة البطلة السابقة في منافسات UFC إلى عالم مصارعة المحترفين، لكن ليلة السبت كانت أول ظهور لها منذ عام 2019.

وشاركت روندا في معركة رويال راميل للسيدات، حيث فازت في النهاية بالمباراة بإقصاء شارلوت فلير، وضمنت ”روزي“ بذلك حصولها على فرصة مباشرة للمنافسة على أحد ألقاب السيدات في عرض ومهرجان الرسلمينيا القادم، الذي سيقام في 3 أبريل المقبل.

لقب سيدات الرو

وفي النزال الثالث، حققت بيكي لينش الفوز على منافستها دودروب، حيث واجهت بيكي في البداية صعوبة كبيرة في الحفاظ على لقبها بسبب ضخامة منافستها دودروب، لكنها تمكنت في نهاية الأمر من الفوز بعد أن قامت بضربة قاضية أنهت صمود الأخيرة، وتمكنت من تثبيتها.

لقب WWE

وفي نزال WWE، تمكن بوبي لاشلي من هزيمة بروك ليسنر، حيث تمكن لاشلي من استعادة لقبه بمساعدة من رومان رينز الذي ظهر خلال المواجهة وأطاح ببروك ليسنر بينما كان الحكم خارج الحلبة بعد تعرضه لضربة من أقدام لاشلي.

وفي النزال الخامس، تمكن فريق إيدج وبيث فينكس من اقتناص الفوز من فريق ذا ميز وماريس.

معركة رويال رامبل للرجال

وفي آخر المواجهات، تمكن الوحش بروك ليسنر من الحصول على فرصة لاستعادة لقبه المفقود في عرض ومهرجان الرسلمينيا 38، عقب فوزه بالمعركة الملكية التي شارك بها كآخر المتنافسين، وحصل على الفوز عقب إقصائه لعدد من النجوم أبرزهم راندي أورتن وأخيراً درو ماكنتير.