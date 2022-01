نتائج رويال رامبل 2022: بروك ليسنر يتوج باللقب.. وعودة روندا روزي (فيديو)

شهد عرض رويال رامبل 2022 الذي أقيم فجر الأحد، عروضا نارية وقوية، حيث شهد فوز بروك ليسنر بالمعركة الرجالية للمنافسة للمرة الثانية في تاريخه، وأيضا شهد عودة روندا روزي في ”معركة السيدات الملكية“ وتتويجها باللقب.

نزال على لقب اليونيفرسال

في النزال الأول على لقب اليونيفرسال العالمي، فاز سيث رولينز على رومان رينز بقرار من الحكم، بسبب إصرار رينز على تنفيذ حركة ضغط على ذراع خصمه رولينز، ما اضطر الحكم للعد حتى 5 قبل أن يعلن خسارة رينز للمواجهة ولكنه خرج منها محتفظاً باللقب.

SHIELD BOMB THROUGH THE TABLE. 😱@WWERollins' mind games are next level so far in his #UniversalTitle clash against @WWERomanReigns! #RoyalRumble pic.twitter.com/nbXm0vKunx

— WWE (@WWE) January 30, 2022