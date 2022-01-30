NBA.. مورانت يتألق في انتصار غريزليز.. ورابتورز يفوز بعد 3 أشواط إضافية

أحرز جا مورانت 34 نقطة ليتصدر قائمة من ستة لاعبين في ممفيس غريزليز سجلوا ما لا يقل عن عشر نقاط في الانتصار 115-95 على واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأحد.

وسجل مورانت 30 نقطة على الأقل للمباراة السادسة على التوالي وهو رقم قياسي لممفيس الذي تقدم بفارق وصل إلى 27 نقطة، وفاز غريزليز بثلاث مباريات على التوالي وانتصر للمرة 16 في آخر 19 مباراة.

وأحرز ديزموند بين 19 نقطة مع غريزليز، وأضاف دانطوني ميلتون 13 نقطة وستيفن آدمز عشر نقاط كما استحوذ على 15 كرة مرتدة.

وتصدر كايل كوزما قائمة المسجلين في ويزاردز محرزا 30 نقطة، جاءت جميعها بعد الربع الأول. وسجل كنتافيوس كولدويل-بوب 15 نقطة وسبنسر دينويدي عشر نقاط.

وخسر ويزاردز الآن خمس مباريات على التوالي وسقط 13 مرة في آخر 23 مباراة بعد أن بدأ الموسم بالفوز في عشر مباريات من 13.

WHO CARES THAT IT DOESN’T COUNT JA MORANT IS ABSURD pic.twitter.com/44j4mTRhPe — Barstool Sports (@barstoolsports) January 30, 2022

وأحرز فريد فان فليت ثلاثية قبل دقيقتين و17 ثانية على نهاية الشوط الإضافي الثالث ليمنح تورونتو رابتورز التقدم بفارق خمس نقاط في طريقه للفوز 124-120 على ميامي هيت.

وسجل غاري ترينت جونيور 33 نقطة مع رابتورز، بينما أحرز جيمي باتلر 37 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة مع هيت الذي وضعت الهزيمة حدا لسلسلة انتصاراته في ثلاث مباريات.

وأنهى سكوتي بارنز المباراة مسجلا 22 نقطة كما استحوذ على تسع كرات مرتدة مع تورونتو، وأضاف باسكال سياكام 21 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وسجل أو.جيه أنونوبي 20 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة بينما أحرز فان فليت 19 نقطة.

وسجل جويل إمبيد 36 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر ست كرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 103-101 على سكرامنتو كينغز.

وحافظ سيكسرز على تفوقه بعد تقدمه 103-93 بفضل تصويبة من إمبيد.

ونجح إمبيد في عشر تصويبات من 18 محاولة وسجل 14 رمية حرة من أصل 18 وأحرز 25 نقطة على الأقل للمباراة 17 على التوالي.

وأضاف توبياس هاريس 16 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، كما سجل تايريس ماكسي 13 نقطة وداني جرين 11 نقطة مع سيفنتي سيكسرز.

وحقق دالاس مافريكس فوزا كبيرا 132-105 على إنديانا بيسرز بعد أن سجل له لوكا دونتشيتش 30 نقطة وريجي بولوك 23 نقطة.

وأحرز جيسون تيتوم 38 نقطة وأضاف جايلن براون 31 نقطة ليتغلب بوسطن سيلتيكس 107-97 على نيو أورليانز بليكانز.