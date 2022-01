NBA.. مورانت يتألق في انتصار غريزليز.. ورابتورز يفوز بعد 3 أشواط إضافية

أحرز جا مورانت 34 نقطة ليتصدر قائمة من ستة لاعبين في ممفيس غريزليز سجلوا ما لا يقل عن عشر نقاط في الانتصار 115-95 على واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأحد.

وسجل مورانت 30 نقطة على الأقل للمباراة السادسة على التوالي وهو رقم قياسي لممفيس الذي تقدم بفارق وصل إلى 27 نقطة، وفاز غريزليز بثلاث مباريات على التوالي وانتصر للمرة 16 في آخر 19 مباراة.

وأحرز ديزموند بين 19 نقطة مع غريزليز، وأضاف دانطوني ميلتون 13 نقطة وستيفن آدمز عشر نقاط كما استحوذ على 15 كرة مرتدة.

وتصدر كايل كوزما قائمة المسجلين في ويزاردز محرزا 30 نقطة، جاءت جميعها بعد الربع الأول. وسجل كنتافيوس كولدويل-بوب 15 نقطة وسبنسر دينويدي عشر نقاط.

وخسر ويزاردز الآن خمس مباريات على التوالي وسقط 13 مرة في آخر 23 مباراة بعد أن بدأ الموسم بالفوز في عشر مباريات من 13.

