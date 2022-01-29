آشلي بارتي تهزم دانييل كولينز وتحرز لقب بطولة أستراليا للتنس

فازت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا على منافستها الأمريكية دانييل كولينز 6/3 و7/6، لتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للمرة الأولى خلال مسيرتها، اليوم السبت.

وبهذا التتويج أصبحت بارتي أول أسترالية تحرز لقب بطولة بلادها الكبرى منذ حصول مواطنتها كريس أونيل على اللقب قبل 44 عاما (في 1978).

وكان مسؤول أسترالي أعلن أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ستشهد زيادة نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها في المدرجات إلى 80%، خلال المباريات النهائية.

وكانت بداية البطولة قد شهدت السماح بحضور جماهيري بنسبة 50% من سعة المدرجات، ثم تقرر زيادة النسبة إلى 65%، قبل أن يجرى الإعلان عن زيادة جديدة إلى 80% في المباريات النهائية.

وقال مارتين باكولا وزير الفعاليات الكبرى والرياضة في ولاية فيكتوريا عبر موقع ”تويتر“: ”عدت إلى تويتر مجددا (الأمور ألطف حقا بعيدا عن هنا)، لكن يسعدني الإعلان عن أنه بعد نظر الطلب المقدم من اتحاد التنس الأسترالي برفع السقف، تقرر زيادة نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها في أستراليا المفتوحة إلى 80% في المباريات النهائية، المقررة يومي السبت والأحد“.

وتشهد المباراة النهائية لمنافسات فئة الرجال لقاء النجم الإسباني رافائيل نادال، مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم والثاني للبطولة.