يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي.. نادال يهزم بريتيني ويصعد لنهائي أستراليا المفتوحة

أصبح النجم الإسباني المخضرم رفائيل نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة، ليتأهل للمباراة النهائية لفردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وإذا فاز نادال في المباراة النهائية، الأحد المقبل، أمام الروسي دانيل ميدفيديف أو اليوناني ستيفانوس تيتيباس فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى، والذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر، وهو 20 لقبا لكل منهم.

وتحت سقف ملعب رود ليفر بسبب المطر اليوم بدأ نادال (35 عاما) المباراة بقوة وقدم أداء سريعا وكسر إرسال منافسه الأصغر سنا مبكرا في أول مجموعتين.

ولعبت الكرات الأمامية القوية لنادال دورا كبيرا في التفوق المبكر للاعب الإسباني وشكلت ضغطا كبيرا على بريتيني وقللت من خطورة كراته الأرضية كثيرا.

وقال نادال في مقابلة في الملعب بعد الفوز: ”بدأت المباراة بأداء قوي. في أول مجموعتين قدمت أفضل أداء منذ مدة طويلة“.

”أنا أعرف مدى قوة ماتيو. هو لاعب صلب كثيرا وخطير جدا وأدركت في وقت ما خلال المجموعة الثالثة أنه لن يستسلم“.

وأضاف نادال: ”لا بد من المعاناة والقتال. وهذا هو السبيل الوحيد في وصولي إلى ما وصلت إليه الآن. بصراحة الوصول للنهائي هنا مرة أخرى يعني الكثير بالنسبة لي“.

لكن بريتيني (25 عاما) الذي سبق له الوصول لنهائي بطولة ويمبلدون انتفض في المجموعة الثالثة وصمد في وجه نادال ثم فاز بالمجموعة وفرض مجموعة رابعة.

لكن نادال كسر إرسال بريتيني خلال الشوط الثامن مع زيادة الأخطاء السهلة للاعب الإيطالي التي سمح واحد منها لنادال بعد ذلك بحسم المباراة بعد ساعتين و55 دقيقة ليضمن المنافسة على اللقب.

والمباراة النهائية المقبلة ستكون النهائي رقم 29 لنادال بطل نسخة 2009 في البطولات الكبرى.

وفي مواجهة وحيدة سابقة بينهما فاز نادال على بريتيني بثلاث مجموعات متتالية في أمريكا المفتوحة في 2019.

وإذا نجح نادال في الفوز بثاني لقب في ملاعب ملبورن بارك فإنه سيصبح ثاني لاعب بعد ديوكوفيتش يحرز جميع الألقاب الأربعة الكبرى مرتين منذ بداية عصر الاحتراف في 1968.

وقال نادال الذي سيخوض سادس نهائي في أستراليا المفتوحة: ”أشعر أنني محظوظ جدا بالفوز باللقب خلال مسيرتي في 2009 لكني لم أفكر قط في فرصة ثانية في 2022“.