راشد بالحصا يكشف تفاصيل نزاله مع فلويد مايويذر في دبي

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري، إن الملاكم الأمريكي المخضرم فلويد مايويذر، انتهى من زيارة حديقة الحيوانات الخاصة باليوتيوبر الإماراتي الشهير راشد بالحصا المشهور باسم ”موني كيكس“ ليبرم صفقة لمواجهته في مباراة استعراضية في الملاكمة بدبي.

وحصل موني كيكس على لقب ”أغنى طفل في دبي“ بسبب أسلوب حياته الفخم، إذ أنه نجل الملياردير الإماراتي سيف أحمد ويعيش حياة الرفاهية.

ومن ضمن ممتلكات بالحصا البالغ عمره 20 عاما، مجموعة من الأحذية الرياضية تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني، وسيارات فاخرة وقصر ضخم به حديقة حيوانات زارها نجوم عالم الرياضة والموسيقى والمشاهير، بما في ذلك مايويذر نفسه.

وفي العام 2017، سافر الأسطورة الأمريكية لأول مرة لمقابلة موني كيكس، حتى أن الرجلين قاما بتسجيل فيديو أثناء تجولهما في المجمع المذهل، وقد أعد بالحصا نفسه بارتداء ملابس الملاكمة.

لذلك عندما أعلن مايويذر (44 عامًا) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن عودته إلى الحلبة للمشاركة في مباراة استعراضية في دبي لجأ إلى موني كيكس باعتباره خصمًا.

وأخبر بالحصا الصحيفة البريطانية قائلا : ”فلويد دائمًا ما يكون محترمًا، ورجلًا رائعًا ومتواضعًا. لقد التقطت صورا معه بملابس الملاكمة. عندما التقيت به مؤخرًا ، قال:“ أنت الرجل“. قلت ،“ أي رجل؟ “ قال، ”أنت الرجل أنت تدعمني دائمًا. لم أكن أعرف أنه يعرفني. كان ذلك قبل أربع أو خمس سنوات، وكان يظهر الحب دائمًا نحوي“.

عودة مايويذر

التقى مايويذر لأول مرة بالحصا بعد أربعة أشهر من اعتزاله رسميًا، بعد فوزه في الجولة العاشرة على بطل UFC السابق كونور مكغريغور (33 عامًا).

لكنه عاد مرتين منذ ذلك الحين لخوض مباريات استعراضية، ضد لاعب الكيك بوكسنغ الياباني لوزن الريشة تينشين ناسوكاوا (23 عامًا) ليلة رأس السنة الجديدة في العام 2018 ثم في يونيو/ حزيران الماضي، أمام اليوتيوبر الأمريكي لوغان بول (26 عامًا) وخاض أمامه ثماني جولات في ميامي.

وأعتقد المشجعون أن هذه هي المرة الأخيرة التي تطأ فيها قدم مايويذر الحلبة، حتى إعلانه المفاجئ على مهبط طائرات الهليكوبتر في فندق برج العرب في دبي عن مواجهة راشد بالحصا.

بعد وقت قصير من كشفه عن خططه للنزال فعليًا على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر على مهبط طائرات الهليكوبتر، دعا مايويذر إلى اجتماع مع ممثلي بالحصا.

كشفت موني كيكس: ”حضر فلويد مثل مؤتمر صحفي على مهبط طائرات الهليكوبتر. لم أر ذلك، لكن في اليوم التالي أراد فريق فلويد الاجتماع معنا. لم أكن أعرف ماذا يريدون، التقينا، أحضرت فريق محامين والتقينا وعند مغادرة الاجتماع رأيت فلويد يقول. أحب أن أقاتل راشد. وثم نشرت ذلك وانتشر بسرعة – والآن أصبح الأمر مع المحامين. إنه لمن دواعي سروري أن يتم ذلك قريبًا جدًا“.

واعتزل مايويذر في 2015 لكنه عاد ليهزم مكغريغور في 2017 ليعزز سجله الاحترافي إلى 50 انتصارا دون هزيمة.

ونقل عن مايويذر قوله ”سيكون نزالا مميزا للغاية. لن يكون أمام عدد كبير من الناس لذلك إذا سنحت لك فرصة الحضور يجب أن تعلم أنك ستكون مميزا جدا“.

وفي المقابل خاض بالحصا مباراتين فقط في الملاكمة، حيث تغلب على أنس الشايب وأجمل خان، لكنه أمام مايويذر سيضع احترامه للبطل الأمريكي جانبًا على الأقل حتى يدق الجرس الأخير على الحلبة.

وقال: ”عندما ندخل الحلبة، تعتقد أن هذا الرجل سيحاول أن يجعلني أبدو غبيًا. لذا عليك أن تقاوم. سأحترمه بعد النزال، لكن في منتصف النزال يمكن أن يحدث أي شيء“.

ولا يزال الاثنان في مفاوضات، حيث يدرس المحامون عقود مباراة استعراضية مقترحة من ثماني جولات.

وقال بالحصا ”أنت لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث مع فلويد، لقد رأيت نزال لوغان وفي البداية كان (فلويد) هادئا ثم أصيب بالجنون. أعلم أنني إذا أرسلت له لكمة قوية، فلن يحب فلويد ذلك. رأيته أمام الياباني لاعب الكيك بوكسينغ، الرجل لكمه، غضب فلويد ثم ضربه وقضى عليه“.