نقل إيغان بيرنال متسابق إنيوس للدراجات إلى المستشفى بعد حادث في كولومبيا

أعلن فريق إنيوس للدراجات أن متسابقه الكولومبي إيغان بيرنال نُقل إلى المستشفى، يوم الإثنين، بعدما تعرض لحادث خلال المران.

وكان المتسابق، البالغ من العمر 25 عاما، والفائز بسباق فرنسا 2019 وسباق إيطاليا العام الماضي، يشارك في معسكر تدريبي لفريقه في كولومبيا.

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.

We will provide a further update on Egan's condition in due course.

