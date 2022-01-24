نقل إيغان بيرنال متسابق إنيوس للدراجات إلى المستشفى بعد حادث في كولومبيا

أعلن فريق إنيوس للدراجات أن متسابقه الكولومبي إيغان بيرنال نُقل إلى المستشفى، يوم الإثنين، بعدما تعرض لحادث خلال المران.

وكان المتسابق، البالغ من العمر 25 عاما، والفائز بسباق فرنسا 2019 وسباق إيطاليا العام الماضي، يشارك في معسكر تدريبي لفريقه في كولومبيا.

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning. We will provide a further update on Egan's condition in due course. — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 24, 2022

وقال الفريق البريطاني في بيان: ”نُقل إلى المستشفى بمرافقة أحد أعضاء الفريق الطبي، وكان واعيا وقت الوصول. حالته مستقرة وسيخضع لفحوص جديدة“.

وكان بيرنال مدد قبل أسبوعين تعاقده مع إنيوس حتى 2026.

وأعلن فريق إنيوس جرينيديرز أن متسابقه إيغان بيرنال حامل لقب سباق إيطاليا للدراجات وقع عقدا جديدا لمدة خمس سنوات سيبقيه مع الفريق البريطاني حتى موسم 2026.

وواجه المتسابق الكولومبي، الفائز أيضا بسباق فرنسا للدراجات عام 2019، مشكلة متكررة في الظهر في آخر عامين، لكنه يأمل في التخلص منها مع اقتراب انطلاق موسم 2022.

ويضع إيغان أنظاره على سباق فرنسا هذا الموسم، وسلط الضوء على طموحه في الفوز بلقبه الثاني عقب غيابه عن نسخة العام الماضي؛ من أجل المنافسة في سباق إيطاليا.

وقال بيرنال في بيان: ”أريد حقا العودة إلى سباق فرنسا. لقد غبت عن نسخة العام الماضي بسبب سباق إيطاليا، لكنني أشعر أنه مر وقت طويل منذ مشاركتي في فرنسا. لذلك أشعر بحماس كبير بشأن هذا العام“.

وأضاف: ”أريد العودة بعد الاستعداد جيدا والمشاركة مع فريق جيد والاستمتاع بالسباق. لقد وقعت الآن عقدا لأهم سنوات مسيرتي. ستكون أفضل سنوات مسيرتي المهنية وأريد قضاء هذه الفترة مع الفريق“.

وقضى إيغان أربعة مواسم مع إنيوس منذ انضمامه للفريق قادما من فريق أندروني جوكاتولي-سيدرمك الإيطالي في 2018.