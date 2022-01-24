ميدفيديف: قواعد استراحات المرحاض في التنس "غبية"

وصف دانييل ميدفيديف، المرشح للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قواعد دخول المرحاض بأنها ”غبية“؛ عقب نقاش حاد مع الحكم بشأن الاستراحات خلال فوزه على مكسيم كريسي في الدور الرابع، وسط طقس شديد الحرارة، اليوم الإثنين.

وتجادل الروسي ميدفيديف مع الحكم الفرنسي رينو ليشتنشتين بشأن القواعد المستحدثة، التي تلزم اللاعبين باستراحة خارج الملعب بحد أقصى ثلاث دقائق، مع إضافة دقيقتين في حالة تغيير الملابس.

عائلة ديوكوفيتش: السياسة والمصالح الأخرى سيطرت على قضيته https://t.co/GQzAiG8jd2 pic.twitter.com/JSRt4KINeA — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

وعقب فوز صعب على منافسه الأمريكي 6/2 و7/6 و6/7 و7/5 في ملعب مارجريت كورت، قال المصنف الثاني إن اللاعبين بحاجة إلى متسع من الوقت للراحة في أيام الحر الشديد.

وأبلغ الصحفيين: ”ما أعرفه أنه عند اللعب وسط درجة حرارة تبلغ 35 سأبدل ملابسي بعد مجموعتين بسبب العرق، ولتغيير كل قطع الملابس أحتاج إلى أربع دقائق تقريبا، كما أحتاج لقضاء حاجتي بعد المجموعة الأولى“.

وأضاف: ”لذا لا أرى منطقا في هذه القواعد وبالتالي يمكنني وصفها بالغبية“.

وتابع بطل أمريكا المفتوحة وأعلى مصنف في ملبورن بارك عقب ترحيل نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا: ”كنت غاضبا جدا بسبب بعض الأشياء“.

لاعبو أستراليا المفتوحة يشعرون بالملل من أزمة ديوكوفيتش https://t.co/uOaqhUZjhQ pic.twitter.com/O39LOimi4P — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

وأتم: ”أولا لا أعرف حقا ماذا يجب أن أفعل لألعب في الملعب الرئيسي في البطولات الكبرى؛ لأنني فزت بآخر لقب كبير وأنا الأعلى تصنيفا هنا وكان من الأسهل أن ألعب ضد مكسيم في ملعب رود ليفر لوجود مساحات أكبر“.

وواصل: ”عندما تلعب في ملعب أصغر تكون المباراة أصعب أمام منافس يضرب الإرسال بقوة ويلعب كرات هوائية“.

وسيلتقي ميدفيديف، وصيف ديوكوفيتش العام الماضي، مع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم من أجل مقعد بالمربع الذهبي.

ونجا المصنف الرابع ستيفانوس تيتيباس من معركة شرسة في الدور الرابع أمام تيلور فريتز، إذ حول تأخره مرتين في المجموعات ليفوز 4/6 و6/4 و4/6 و6/3 و6/4 ويبلغ دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الإثنين.

وفي منتصف الليل بملعب رود ليفر، أنهى اللاعب اليوناني مقاومة فريتز ليحدد موعدا مع الإيطالي يانيك سينر من أجل مقعد في المربع الذهبي، للمرة الثالثة في مسيرته.

وبدا تيتيباس تائها ومتوترا في بعض الأوقات، لكن خبرته في البطولات الكبرى أنقذته، خاصة عند كسر الإرسال في المجموعة الخامسة ليحسم الانتصار.