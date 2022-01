مصرع البرازيلي مايكيل فالكاو مقاتل UFC السابق طعنا

توفي مقاتل UFC السابق مايكيل فالكاو عن عمر يناهز 40 عامًا، بعد تعرضه للطعن في مسقط رأسه في بيلوتاس بريو غراندي دو سول في البرازيل.

وقال موقع الفنون القتالية المختلطة (MMA)، إن النجم البرازيلي تعرض لعدة طعنات صباح الإثنين، في مسقط رأسه في البرازيل خلال هجوم عليه في حادث مروع وقع في حانة، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

وعلى الفور فتحت الشرطة المحلية تحقيقا في القضية لمعرفة الجناة الذين تسببوا في وفاة مقاتل UFC السابق، الذي تنافس داخل المسابقات لما يقرب من عقدين من الزمن.

وخلال ما يقرب من عقدين من الزمن كمقاتل محترف، حقق فالكاو رقما قياسيا في عدد مرات الانتصار، وخاض معركة واحدة في UFC، وهزم جيرالد هاريس بقرار الحكام في العام 2010.

لكن دانا وايت، رئيس UFC، استبعده من المنافسة بعدما تبين أنه تم القبض عليه سابقًا بزعم الاعتداء على امرأة خارج ملهى ليلي في العام 2002، وحُكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا، ولكن بعد ثمانية أشهر انتقل إلى الإقامة الجبرية بناءً على تأكيد من محاميه.

