الكويتي محمد العوضي ينسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة دبي للتنس تحت 14 عامًا

انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، اليوم الجمعة، من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا، والمقامة في مدينة ‫دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجح محمد العوضي في الفوز والصعود إلى الدور النصف النهائي.

وفور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي قرر محمد العوضي الانسحاب وعدم المشاركة أمام اللاعب الإسرائيلي.

وتستضيف دبي نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، الذين يشاركون في ”بطولة باول الدولية للتنس“، وهي أول بطولة ”تن برو“ تقام في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وبدأت البطولة، يوم 17 يناير، في 3 أماكن مختلفة، هي: فندق أتلانتس، وموتور سيتي، وملاعب أكاديمية راكيت بمدينة دبي الرياضية، ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة، هي: تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، وتحت 15 سنة للأولاد والبنات.