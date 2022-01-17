وزارة الرياضة الفرنسية تؤكد عدم مشاركة ديوكوفيتش في رولان غاروس دون تطعيم

قد تمنع السلطات الفرنسية نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام بعد أن قالت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك أي استثناءات من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار كوفيد-19.

وأعطى البرلمان الفرنسي موافقته النهائية، يوم الأحد، على أحدث إجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، ومنها ”جواز اللقاح“ الذي اعترض عليه محتجون مناهضون للقاحات.

وصوت النواب بواقع 215 مؤيدا مقابل 58 معارضا؛ ما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.

والقانون الجديد، الذي واجه مصاعب في البرلمان، إذ وجدت أحزاب المعارضة أن بعض أحكامه قاسية للغاية، سيطالب الناس بالحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة، مثل: المطاعم، والمقاهي، ودور السينما، وقطارات المسافات الطويلة.

ويمكن للأشخاص غير المطعمين حاليا دخول هذه الأماكن بنتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية، وقالت وزارة الصحة يوم السبت إن ما يقرب من 78% من السكان حصلوا على تطعيم كامل.

عائلة ديوكوفيتش: السياسة والمصالح الأخرى سيطرت على قضيته https://t.co/GQzAiG8jd2 pic.twitter.com/JSRt4KINeA — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

وغادر ديوكوفيتش، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات وهو رقم قياسي من بينها آخر ثلاث نسخ، أستراليا في وقت متأخر يوم الأحد بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، لتنهي بذلك عدة أيام مليئة بالإثارة حول قواعد دخول البلاد الخاصة بكوفيد-19 وعدم حصول اللاعب الصربي على التطعيم.

وبموجب قانون الهجرة، لا يمكن الآن منح ديوكوفيتش تأشيرة أخرى لمدة ثلاث سنوات ما لم يوافق وزير الهجرة الأسترالي على وجود أسباب قاهرة.

وقالت وزارة الرياضة الفرنسية ”اللوائح واضحة. سيتم فرض (جواز اللقاح) بمجرد صدور القانون.

”سينطبق الأمر على كل مشجع أو رياضي محترف حتى إشعار آخر.

”سيتم إقامة ”رولان غاروس“ في مايو/ آيار. قد يتغير الوضع بين الحين والآخر. لذلك سنرى، لكن بالطبع لن تكون هناك أي استثناءات“.

ورفض الصربي ديوكوفيتش، الذي حرم من الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 21 لقبا بعد ترحيله من أستراليا المفتوحة، تلقي التطعيم وتعرض لانتقادات بسبب مشاركته في فعاليات الشهر الماضي بعد إصابته بكورونا.