قائمة وأجانب فريق الزمالك لكرة السلة في كأس العالم للأندية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك المصري عن القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تقام في مصر.

ويشارك الزمالك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا ”BAL“ عقب فوزه على نظيره اتحاد المنستير التونسي في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الرواندية ”كيغالي“ في شهر مايو الماضي.

ويلتقي الزمالك مع سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي للبطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 11 فبراير المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

أدهم عصام – أحمد حاتم – عمر عبادة – عمر هشام – إسلام سالم – إدجار سوسا – أحمد عزب – معاذ أيمن – أنس أسامة – مصطفى مكاوي – حازم المشد – أحمد ياسر- أحمد أسامة – توني روتين – ديواريك سبنسر – إيك ديوجو.

📝 قائمة نادي الزمالك ممثل مصر وافريقيا في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة. 🏀🏹 pic.twitter.com/j4tjunLjGZ — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) January 16, 2022

المحترفون الخمسة

تسمح قوانين المسابقة بضم 5 لاعبين محترفين على أن يتم اختيار 4 منهم قبل البطولة مباشرة.

المحترف الأول: يستمر إدجار سوسا في صفوف الأبيض، وهو المحترف الأول في صفوف الفريق الأبيض.

المحترف الثاني: التونسي عمر عبادة الذي لعب نهائي BAL العام الماضي ضد الزمالك مع فريق الاتحاد المنستيري، وتم اختياره من ضمن أفضل 5 في البطولة.

المحترف الثالث: توني روتين لاعب الهجوم الخلفي الأمريكي الذي لعب في NBA من قبل مع أندية ميمفيس جريزليس وفيلادلفيا سيكسرز ونيويورك نيكس.

المحترف الرابع: آيك ديوجو لاعب الوسط النيجيري الأمريكي الذي لعب من قبل في NBA رفقة جولدن ستايت ووريورز ويبلغ من العمر 38 سنة.

المحترف الخامس: ديورايك سبنسر صاحب الـ 39 سنة لاعب فريق المصرية للاتصالات وهداف المرحلة الترتيبية لدوري السوبر المصري لكرة السلة 2022 حتى الآن.