عائلة ديوكوفيتش: السياسة والمصالح الأخرى سيطرت على قضيته

قالت عائلة نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس اليوم الأحد، إنها ”محبطة للغاية“ من قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وترحيله من البلاد.

وأضافت العائلة في بيان ”نحن محبطون للغاية من قرار المحكمة الاتحادية، وحقيقة أنه يجب على نوفاك الرحيل عن أستراليا“.

المحكمة الاتحادية الأسترالية تؤيد إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش https://t.co/xCzjnYC8rX pic.twitter.com/wRzCoxqbav — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

وأضافت ”رغم السلوك المخزي تجاه نوفاك، نؤمن أن الرياضة يجب أن تنتصر“.

وأشارت العائلة إلى أن قرار المحكمة متعلق ”بالسياسة و(مصالح) أخرى“.

وبعد قرار المحكمة قال ديوكوفيتش الذي غادر أستراليا على متن طائرة متجهة إلى دبي في بيان، إنه يشعر ”بخيبة أمل كبيرة“ بسبب قرار إلغاء التأشيرة لكنه أكد أنه سيحترم القرار وسيتعاون مع السلطات فيما يتصل برحيله عن أستراليا.

تعاطف موراي

في سياق متصل أبدى آندي موراي المصنف الأول عالميا تعاطفه مع نوفاك ديوكوفيتش بعدما انتهت آمال اللاعب الصربي في الانفراد بالرقم القياسي ومحاولة الفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة هذا العام اليوم الأحد، بسبب أزمة إلغاء تأشيرته.

وأيدت محكمة اتحادية في أستراليا، قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش؛ ما تسبب في خروج الفائز باللقب في ملبورن تسع مرات من البلاد قبل انطلاق المسابقة يوم الإثنين.

لاعبو أستراليا المفتوحة يشعرون بالملل من أزمة ديوكوفيتش https://t.co/uOaqhUZjhQ pic.twitter.com/O39LOimi4P — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

وقال موراي، الذي خسر أربع مرات في نهائي أستراليا المفتوحة أمام غريمه منذ فترة طويلة ديوكوفيتش، إنه شعر بالتعاطف مع منافسه.

وأبلغ موراي الذي يشارك في البطولة ببطاقة دعوة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”هذا ليس جيدا للبطولة؛ لأنه يكون من الأفضل وجود أفضل اللاعبين في المسابقة“.

وأضاف ”ستكون هناك بكل تأكيد الكثير من الأسئلة عما حدث، وعن الموقف الذي كان فيه“.

وتابع موراي ”أنا أعرف نوفاك منذ كان عمرنا 12 عاما، وهو شخص أحترمه وتنافست معه كثيرا. لا أحب وجوده في هذا الموقف، ولم يعجبني أنه كان قيد الاحتجاز“.

وطغت أزمة ديوكوفيتش، بخصوص حصوله على إعفاء طبي من عدم تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 قبل دخول أستراليا، على الاستعداد لأولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.

واحتجزت السلطات ديوكوفيتش لأول مرة في السادس من يناير كانون الثاني، قبل إطلاق سراحه في العاشر من الشهر ذاته، لكن بعد نزاع قانوني أيدت المحكمة إلغاء تأشيرته، وتقرر احتجازه يوم السبت مجددا. وغادر ديوكوفيتش أستراليا اليوم.