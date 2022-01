المحكمة الاتحادية الأسترالية تؤيد إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش

أيدت المحكمة الاتحادية في أستراليا، اليوم الأحد، قرارا حكوميا يقضي بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش لدخول البلاد لتنهي آمال المصنف الأول عالميا في المنافسة ببطولة أستراليا المفتوحة والفوز باللقب الكبير رقم 21 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

واستمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة لـ“ممثلي الحكومة“ الذين أوضحوا أن استمرار وجود ديوكوفيتش في بلادهم من شأنه تعزيز الاتجاه المعارض للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.

وتسبب قرار بإعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح والسماح له بدخول البلاد والمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم في جدال واسع النطاق في أستراليا وأصبحت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس موضوعا سياسيا شائكا لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو/ أيار المقبل.

BREAKING: Novak Djokovic is set to be deported from Australia after losing a court appeal against the cancellation of his visa.

— Sky News (@SkyNews) January 16, 2022