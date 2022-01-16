المحكمة الاتحادية الأسترالية تؤيد إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش

أيدت المحكمة الاتحادية في أستراليا، اليوم الأحد، قرارا حكوميا يقضي بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش لدخول البلاد لتنهي آمال المصنف الأول عالميا في المنافسة ببطولة أستراليا المفتوحة والفوز باللقب الكبير رقم 21 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

واستمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة لـ“ممثلي الحكومة“ الذين أوضحوا أن استمرار وجود ديوكوفيتش في بلادهم من شأنه تعزيز الاتجاه المعارض للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.

وتسبب قرار بإعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح والسماح له بدخول البلاد والمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم في جدال واسع النطاق في أستراليا وأصبحت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس موضوعا سياسيا شائكا لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو/ أيار المقبل.

BREAKING: Novak Djokovic is set to be deported from Australia after losing a court appeal against the cancellation of his visa. Sky's @M_Veselinovic has the details. Read more: https://t.co/GocTknDjgy 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/AgibwwsrZF — Sky News (@SkyNews) January 16, 2022

وكان منظمون قالوا إن ديوكوفيتش سيخوض مباراته الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ضد مواطنه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش مساء الاثنين باستاد رود ليفر، في انتظار قرار المحكمة.

واستأنف ديوكوفيتش حامل اللقب قرار إلغاء تأشيرة دخوله أستراليا من قبل وزير الهجرة أليكس هوك أمام المحكمة الاتحادية، التي أصدرت قرارها في وقت لاحق اليوم الأحد بشأن اللاعب.

وبناء على صلاحياته الحالية ألغى هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بداعي أنه يشكل خطرا على البلاد لأن وجوده سيشجع الاتجاه المناهض للقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار في أستراليا.

وإذا ما قررت المحكمة رحيل ديوكوفيتش عن أستراليا فسيشارك لاعب آخر من التصفيات بدلا منه في البطولة الكبرى.

وفي اليوم الأول للبطولة ،أيضا، ستلعب حاملة لقب فردي السيدات اليابانية نعومي أوساكا في مواجهة الكولومبية غير المصنفة كاميلا أوسوريو في المباراة الثانية لجولة المباريات الصباحية في ملعب رود ليفر قبل أن يلتقي الإسباني رفائيل نادال مع الأمريكي ماركوس جيرون في الملعب ذاته.

وسيلتقي المصنف الثالث وحامل الذهبية الأولمبية الألماني ألكسندر زفيريف مع مواطنه دانييل ألتماير في أولى مباريات المساء في ملعب مارجريت كورت ثاني أكبر الملاعب في ملبورن بارك.