لاعبو أستراليا المفتوحة يشعرون بالملل من أزمة ديوكوفيتش

حددت محكمة أسترالية جلسة استماع بشأن قضية إلغاء تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس للبلاد، غدا الأحد، في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت).

ويقاتل المصنف الأول عالميا لإلغاء قرار الحكومة الأسترالية بإبعاده خارج البلاد.

ربما يشكل خطرا.. أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى https://t.co/8vOmFbvByx pic.twitter.com/yH5C2QxsGt — إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

وقال القاضي ديفيد أوكلاجان، اليوم السبت، إن المحكمة ستتواصل مع كافة الأطراف بشأن ما إذا كان يتعين النظر في الدعوى من قبل قاضٍ واحد أو المحكمة بالكامل، في وقت لاحق اليوم.

وكان من المقرر أن يمتثل ديوكوفيتش أمام سلطات الهجرة الأسترالية للاحتجاز اليوم، وتسليم نفسه للمسؤولين في ملبورن لإجراء مقابلة، وفقا لأمر المحكمة الصادر الليلة الماضية.

وسيقضي ديوكوفيتش، ليلة السبت، في احتجاز المهاجرين، قبل أن يسعى المصنف الأول عالميا في التنس إلى استصدار حكم قضائي لإيقاف ترحيله من أستراليا، والسعي للفوز بلقبه الكبير 21 خلال بطولة أستراليا المفتوحة.

ووصل ديوكوفيتش إلى فندق بارك، نفس مقر احتجاز المهاجرين الذي أقام فيه الأسبوع الماضي، قبل الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (4:30 بتوقيت غرينتش)، حسب شاهد من رويترز.

ودخل ديوكوفيتش بصحبة بعض أفراد من قوات حرس الحدود إلى مرآب تحت الأرض بالفندق، الذي يُستخدم أيضا لاحتجاز 33 من طالبي اللجوء والمسافرين في الحجر الصحي لكوفيد-19.

ديوكوفيتش يكشف تفاصيل أزمته في أستراليا https://t.co/0wb62MWppM pic.twitter.com/rNWzbtb1UD — إرم سبورت (@EremSports) January 12, 2022

وصرخ رجل يقود دراجة بجوار الفندق: ”أذهب إلى بلادك.. نوفاك!“.

وستكون هذه فترة الاحتجاز الثانية لديوكوفيتش، الذي أمضى أربع ليال في أحد فنادق أستراليا قبل أن يطلق القاضي سراحه يوم الاثنين الماضي، بعدما وجد أن قرار إلغاء تأشيرته لدى وصوله البلاد كان غير معقول.

وقرر أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي إلغاء تأشيرة النجم الصربي؛ لأن وثائق المحكمة الصادرة بعد جلسة استماع أولية أظهرت أن وجوده قد يعزز معارضة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقال هوك في خطاب إلى ديوكوفيتش وفريقه القانوني: ”رغم أنني أقبل أن السيد ديوكوفيتش يشكل خطرا فرديا ضئيلا بشأن نقل عدوى كوفيد-19 إلى أشخاص آخرين، إلا أنني اعتبر أن وجوده في البلاد قد يمثل خطرا على صحة المجتمع الأسترالي“.

الحكومة الأسترالية: ديوكوفيتش لم يحصل على ضمان بدخول البلاد https://t.co/DGUPtiMgrV pic.twitter.com/FPm356R8zz — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وقالت الحكومة إنها لن تقوم بترحيل ديوكوفيتش حتى يتم النظر في استئنافه، بينما يريد المصنف الأول عالميا الدفاع عن لقبه في البطولة التي تنطلق بعد غدٍ الاثنين.

ملل اللاعبين

قال لاعبون بارزون في بطولة أستراليا المفتوحة، اليوم السبت، إنهم يشعرون بالملل من أزمة نوفاك ديوكوفيتش التي ألقت بظلالها على أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، ويريدون عودة الأضواء للتسليط على التنس.

وتركزت الأضواء تماما على معركة ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا للمنافسة في البطولة في مواجهة حكومة تحاول ترحيله بعد إلغاء تأشيرة دخوله البلاد مرتين.

وأثار ديوكوفيتش، المتشكك في تناول اللقاح، غضبا واسعا في أستراليا عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتوجه إلى ملبورن، بعد حصوله على إعفاء طبي من متطلبات اللقاح للزوار.

وقال اللاعب اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع للصحفيين في ملبورن بارك، قبل يومين من انطلاق البطولة بعد غد الإثنين: ”لن أكذب. لقد سيطرت أنباء ديوكوفيتش إلى حد كبير على كافة المواقع الإخبارية خلال الأسبوعين الماضيين“.

تطورات أزمة منع نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا https://t.co/zPv0b4UoH7 pic.twitter.com/XcGWPLONq4 — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وأضاف: ”لم يتم ذكر التنس بما يكفي خلال هذين الأسبوعين، وهذا عار“.

وأثارت محاولة ديوكوفيتش للدفاع عن لقبه وتحقيق رقم قياسي في البطولات الأربع الكبرى، بفوزه بلقبه 21، دون الحصول على لقاح ضد كوفيد-19 غضب الأستراليين، وسط تفشي متحور أوميكرون سريع الانتشار، لكنه تحول إلى بطل وسط حركة المناهضين للتطعيم ضد الفيروس.

وقال أليكس دي ميناور المصنف الأول في أستراليا و32 في البطولة للصحفيين في ملبورك بارك: ”أعتقد أولا وقبل كل شيء، إن هذا الموقف تسلطت عليه الكثير من الأضواء بعيدا عن المتنافسين في البطولة. نحن هنا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة. نحن على استعداد للمنافسة ونأمل أن نقضي أسبوعين جيدين للغاية“.

وتابع: ”يبدو أن هذا الموقف يأخذنا بعيدا عن المنافسة التي نريدها أن تبدأ. نحن متشوقون لانطلاق البطولة. بطولة أستراليا المفتوحة دائما حدث مذهل. البطولة الكبرى التي تستضيفها بلادي هي بطولتي المفضلة“.

وأضاف: ”حتى أكون صادقا، أنا مستعد فقط لوضع ذلك كله خلف ظهري والتركيز على خوض مباريات التنس والتركيز عليها فقط“.

ويقاتل المصنف الأول عالميا لإلغاء قرار الحكومة الأسترالية بإبعاده خارج البلاد.

ورفض دي ميناور انتقاد اللاعب الصربي، لكنه قال إن قرار ديوكوفيتش برفض التطعيم ضد فيروس كورونا يتعارض مع ما هو مطلوب من الأستراليين العاديين.

وأضاف: ”لقد عانى الأستراليون كثيرا وهذا ليس سرا. لقد عانوا من صعوبات بالغة. وبذلوا الكثير من أجل حماية أنفسهم وحدودهم. عندما تأتي إلى هنا مثل أي لاعب تنس آخر، إذا أردت أن تدخل البلاد يتعين عليك تناول جرعتين من التطعيم. الأمر متروك له وخياراته“.

وقالت نعومي أوساكا بطلة أستراليا المفتوحة للسيدات إن موقف ديوكوفيتش متروك للحكومة وليس للاعبين.

ومع ذلك، فقد أبدت بعض التعاطف مع اللاعب الصربي، بعد شعورها بعدم الراحة كونها أصبحت مركزا للاهتمام عندما انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، بعد خلاف مع المنظمين حول حضورها الإلزامي للمؤتمرات الصحفية.