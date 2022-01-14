ناصر العطية يفوز برالي داكار للمرة الرابعة (فيديو)

للمرة الرابعة توج القطري ناصر العطية بطلا لرالي داكار في فئة السيارات اليوم الجمعة بينما توج البريطاني سام سندرلاند بطلا في فئة الدراجات النارية للمرة الثانية.

وتصدر العطية سائق تويوتا السباق الذي أقيم في السعودية من البداية عند الانطلاق في أول يناير كانون الثاني الجاري وحتى النهاية اليوم في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر وتفوق بفارق 27 دقيقة و46 ثانية على الفرنسي الشهير سيباستيان لوب الفائز ببطولة العالم للراليات تسع مرات.

🎙 @AlAttiyahN كلمات ناصر العطية بعد إحرازه اللقب🏁 🏆لقد فاز بلقبه الرابع في داكار 👏#داكار2022 pic.twitter.com/4HvRW0kGcd — داكار – المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 14, 2022

واحتل السعودي يزيد الراجحي سائق تويوتا أوفر درايف المركز الثالث ليصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى خلال مسيرته مع السباق.

وكان العطية توج بلقب السباق الشهير عندما كان يقام في أمريكا الجنوبية أعوام 2011 و2015 و2019 مع فرق فولكسفاغن وميني وتويوتا على الترتيب.

وحاليا يحتل العطية المركز الثاني مناصفة في قائمة السائقين الأكثر نجاحا في السباق طوال تاريخه متساويا مع الفنلندي أري فاتانن الذي توج باللقب أربع مرات أيضا خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي فاز باللقب 8 مرات إلى جانب فوزه 6 مرات على متن دراجة نارية.

وقال العطية بعد التتويج باللقب: ”حصلنا على المركز الثاني في كل مرة منذ القدوم إلى السعودية قبل عامين. الآن نحن حقا سعداء بتحقيق هدفنا“.

وأضاف: ”تفوقنا بفارق كبير في اليوم الأول وبعدها حافظنا على تقدمنا. نحن سعداء حقا وأعتقد أننا سنبدأ في التفكير في رالي دكار التالي في غضون أسبوع أو 10 أيام“.

وكان سندرلاند سائق فريق جاس جاس توج بلقبه الأول في السباق الشهير في أمريكا الجنوبية في 2017.

وأنهى سندرلاند السباق متقدما بفارق ثلاث دقائق و27 ثانية على التشيلي بابلو كينتانيا سائق هوندا بينما احتل النمساوي ماتياس فالكنر سائق كيه.تي.إم المركز الثالث.

وقال سندرلاند (32 عاما) المقيم في دبي بعد نهاية المرحلة الأخيرة التي امتدت بين بيشة ومدينة جدة: ”بصراحة أنا في غاية السعادة. هذه المرحلة الأخيرة كانت صعبة جدا ومليئة بالضغوط“.

وأضاف: ”كانت هناك الكثير من المصاعب والارتباك وكان رأسي على وشك الانفجار“.

وتابع السائق البريطاني: ”خلال آخر 10 دقائق لم أكن واثقا من الفوز ثم أبلغوني بذلك الآن ويا له من شعور. هذا حلم تحقق“.

وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية وداكار عاصمة السنغال لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009.

ويقام السباق حاليا في السعودية بعد إقامته في أمريكا الجنوبية.

ونسخة العام الحالي من السباق الذي انتقل إلى السعودية في 2020 هي النسخة رقم 44.

وبهذا أصبح سندرلاند أول بريطاني يفوز بلقب السباق الشهير في أي فئة.

وأصبح ألكسندر جيرو أول فرنسي يفوز بلقب السباق في فئة الدراجات الرباعية.