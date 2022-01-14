ربما يشكل خطرا.. أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى

ألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الجمعة، قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان؛ لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وبناء على ما يتمتع به من صلاحيات في الوقت الحالي، ألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية يوم الإثنين الماضي، بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال وزير الهجرة في بيان ”اليوم استخدمت سلطاتي طبقا لقوانين الهجرة في إلغاء التأشيرة التي يحملها السيد نوفاك ديوكوفيتش؛ لأسباب تتعلق بالصحة والنظام العام ومن أجل المصلحة العامة للبلاد.“