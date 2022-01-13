ضم ديوكوفيتش لقرعة الدور الرئيسي في أستراليا مع اقتراب القرار بشأن تأشيرته

تأكد وجود اسم نوفاك ديوكوفيتش في قرعة الدور الرئيسي لمنافسات الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس رغم الشكوك بشأن إلغاء الحكومة تأشيرته للمرة الثانية.

ويدرس وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إمكانية إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش، الساعي للقبه الـ21 في البطولات الأربع الكبرى والعاشر في ملبورن بارك، لأسباب متعلقة بالإعفاء الطبي المطلوب لدخول البلاد.

ومن المفترض أن يلعب ديوكوفيتش، الذي تدرب في ملعب رود ليفر أرينا اليوم الخميس، ضد مواطنه الصربي ميومير كيسمانوفيتش غير المصنف يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وكان الاتحاد الأسترالي قام بتأجيل القرعة لأكثر من ساعة دون توضيح الأسباب.

وأثار ديوكوفيتش، المشكك في اللقاحات، الغضب في أستراليا الأسبوع الماضي عند إعلانه التوجه إلى ملبورن للمشاركة في أستراليا المفتوحة بعد حصوله على إعفاء طبي لدخول البلاد لغير الحاصلين على التطعيم.

وعند وصول ديوكوفيتش رأت سلطات الحدود أن الإعفاء غير صالح وتم احتجاز ديوكوفيتش في فندق احتجاز طالبي اللجوء لعدة أيام.

وأطلقت محكمة سراح ديوكوفيتش يوم الاثنين بعدما أبطل القاضي قرار إلغاء تأشيرة الدخول وقال إن القرار ”لم يكن مبررا“ لأن اللاعب لم يحصل على الوقت الكافي للتشاور مع محاميه ومسؤولي التنس عند الوصول إلى البلاد.

ويجب على الحكومة الأسترالية، التي نالت دعما قويا في الداخل بسبب موقفها المتشدد بشأن أمن الحدود قبل وأثناء الوباء، أن تقرر الآن ما إذا كانت ستسمح لديوكوفيتش بالبقاء والمنافسة على لقب أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة.

ورفض سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا التعليق على موقف تأشيرة ديوكوفيتش اليوم الخميس.

* خطأ إداري

وتسبب خطأ إداري في زيادة مشاكل ديوكوفيتش عندما ملأ فريقه المساعد الاستمارة المطلوبة للسفر إلى أستراليا ووضع علامة على المربع (لا) في إجابة على سؤال يتعلق بسفره إلى أي مكان في آخر 14 يوما قبل القدوم إلى أستراليا.

وسافر المصنف الأول عالميا من صربيا إلى إسبانيا.

وأرجع ديوكوفيتش السبب في الخطأ إلى وكيله واعترف أنه كان يجب عليه تحديد موعد آخر لجلسة تصوير لمجلة فرنسية عندما كان مصابا بفيروس كورونا.

وساندت مجموعة من الجماهير، من بينهم أستراليون من أصل صربي، اللاعب عند احتجازه ووصفه مناهضو التطعيمات بالبطل فيما وصفته عائلته بالمناصر للحقوق الفردية.

لكن ديوكوفيتش ربما يواجه عداء من الجماهير عند نزوله إلى الملعب.

وهناك حالة غضب واسع النطاق في أستراليا التي وصل معدل التطعيم بها إلى 90 في المئة من البالغين وتواجه موجة جديدة من فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى بعد تحمل أطول إغلاق في العالم من أجل الحد من الوباء.

وقال تيهان إسماين، أحد سكان ملبورن، يوم الأربعاء ”إنه متغطرس. يبدو أنه كان يكذب أيضا. لذا أعتقد أنه ربما يجب عليه العودة من حيث أتى“.

وقد يكون هناك أيضا استياء بين اللاعبين، فمن بين أول مئة مصنف في منافسات الرجال حصل الجميع على التطعيم ما عدا ثلاثة لاعبين.

وأبلغت أسطورة التنس مارتينا نافراتليوفا التلفزيون الأسترالي أنه يجب على ديوكوفيتش ”أن يصمت“ ويعود إلى وطنه.

وأضافت لبرنامج سفن صن رايز اليوم الخميس ”خلاصة القول هي إنه في بعض الأحيان يجب أن تتجاوز عن معتقداتك الشخصية من أجل الصالح العام ولمن حولك ولأقرانك. لديك خياران، إما أن تحصل على لقاح أو لا تلعب“.