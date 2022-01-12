ديوكوفيتش يكشف تفاصيل أزمته في أستراليا

أصدر نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، بيانا طويلا يوم الأربعاء وكشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول، وقال إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا.

كما أقر بأنه أخطأ تماما حين حضر مقابلة مع صحيفة ليكيب في 18 ديسمبر رغم إصابته بالفيروس، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أنه ”حاول بكل جدية الحفاظ على سلامة الجميع“.

كما اعترف بأن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا، وقال ”وكيلي يعتذر بشدة بسبب الخطأ الإداري في وضع علامة في المربع غير الصحيح بخصوص رحلات سفري السابقة قبل الوصول إلى أستراليا“.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يفكر فيه أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي في إمكانية إلغاء تأشيرة دخول المصنف الأول عالميا قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير كانون الثاني.

ويحدث ذلك وسط جدل كبير حول مدى أحقية ديوكوفيتش في الحصول على إعفاء طبي من تنفيذ متطلبات البلاد بخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا.

New: In Instagram statement, Novak Djokovic says that he found out his positive PCR test after he went to the children’s award event but *before* he did a photoshoot and interview with L’Equipe. pic.twitter.com/Ewh0iV06v6 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 12, 2022

بينما، قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.

ويفكر أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي في إمكانية إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش بعدما قضت محكمة محلية يوم الاثنين بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول المصنف الأول عالميا إلى البلاد، من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال متحدث باسم وزيره الهجرة: ”تقدم محامو السيد ديوكوفيتش مؤخرا بالكثير من المعلومات والمستندات التي قالوا إنها مرتبطة بإمكانية إلغاء تأشيرة السيد ديوكوفيتش“.

وأضاف: ”من الطبيعي أن يؤثر ذلك على الإطار الزمني لاتخاذ القرار“.

يذكر أن ديوكوفيتش البالغ من العمر 34 عاما كان سافر إلى أستراليا الأربعاء الماضي، للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا التي تنطلق الاثنين المقبل وباحثًا عن اللقب رقم 21 في البطولات الكبرى، كاشفًا أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.

لكن السلطات المعنية احتجزته حينها في أحد الفنادق، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم رفض تأشيرته وينقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

ورغم خروجه من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة في أستراليا بعد نزاع حول موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19 لا يزال ديوكوفيتش مهددا باحتجازه للمرة الثانية من الحكومة الاتحادية وترحيله، رغم أن المحكمة قضت يوم الاثنين بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد.

وعاد ديوكوفيتش إلى المران بعد الفوز بهذه المعركة القضائية وشكر القاضي الذي أمر بإطلاق سراحه من مركز الاحتجاز، وقال إن تركيزه يبقى منصبا على حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة بعد أيام.