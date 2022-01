ديوكوفيتش يكشف تفاصيل أزمته في أستراليا

أصدر نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، بيانا طويلا يوم الأربعاء وكشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول، وقال إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا.

كما أقر بأنه أخطأ تماما حين حضر مقابلة مع صحيفة ليكيب في 18 ديسمبر رغم إصابته بالفيروس، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أنه ”حاول بكل جدية الحفاظ على سلامة الجميع“.

كما اعترف بأن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا، وقال ”وكيلي يعتذر بشدة بسبب الخطأ الإداري في وضع علامة في المربع غير الصحيح بخصوص رحلات سفري السابقة قبل الوصول إلى أستراليا“.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يفكر فيه أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي في إمكانية إلغاء تأشيرة دخول المصنف الأول عالميا قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير كانون الثاني.

ويحدث ذلك وسط جدل كبير حول مدى أحقية ديوكوفيتش في الحصول على إعفاء طبي من تنفيذ متطلبات البلاد بخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا.

