محكمة أسترالية تأمر بإخلاء سبيل ديوكوفيتش

أمر قاض أسترالي اليوم الاثنين بإخلاء سبيل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة، قائلا إن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي لدخول البلاد ”يفتقر إلى المنطق“.

وأمر القاضي أنطوني كيلي بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة وإعادة جواز سفره ووثائق السفر الأخرى إليه، ما أعاد إحياء فرصة المصنف الأول عالميا للفوز بلقبه الـ 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

ومع ذلك قال محامو الحكومة الاتحادية للمحكمة إن وزير الهجرة في البلاد يحتفظ بالحق في ممارسة سلطته الشخصية لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى.

واحتجزت السلطات الأسترالية ديوكوفيتش في فندق، منذ الأربعاء الماضي، إثر فشله في تقديم المستندات اللازمة، التي تعفيه من تلقي لقاح كورونا قبل دخول البلاد.

تطورات أزمة منع نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا https://t.co/zPv0b4UoH7 pic.twitter.com/XcGWPLONq4 — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وقدم محامو ديوكوفيتش استئنافًا، الخميس الماضي، ادعوا فيه أن الصربي حصل على إعفاء طبي لدخول أستراليا، دون تلقي أي لقاح، بعد إصابته بالمرض في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكن الحكومة الأسترالية ردت بأنه ”لا يوجد شيء يضمن دخول غير المواطنين إلى البلاد.. أستراليا كدولة ذات سيادة، تحتفظ بالسلطة التقديرية المطلقة بشأن من تسمح له بدخولها“.

كما نوهت الحكومة بأنه حتى إذا نجح ديوكوفيتش في استئنافه ضد القرار الأولي، فإنها تحتفظ بالحق في إعادة احتجازه مرة أخرى.

وقد شهدت أزمة اللاعب الصربي ردود أفعال واسعة، وتجمهر المئات من محبيه أمام مقر احتجازه، في مدينة ملبورن.

كما عرفت العاصمة الصربية بلغراد تظاهرات لـ4 أيام على التوالي، أمام مقر مجلس النواب.

وتطالب أستراليا المسافرين بالحصول على الجرعات الكاملة من المصل ضد الفيروس، أو إعفاء طبي لدخول البلاد.