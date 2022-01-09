تتويج نادال وهاليب في ملبورن قبل أستراليا المفتوحة للتنس

توجت المصنفة الأولى عالميا سابقا الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة ملبورن 1، التي تأتي ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، بعد فوزها في المباراة النهائية على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، بمجموعتين متتاليتين، لتحصل على دفعة معنوية كبيرة قبل أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.

وغابت هاليب عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون وأولمبياد طوكيو، العام الماضي؛ بسبب الإصابة، لكنها اليوم قدمت أداء كبيرا وفازت على كودرميتوفا 6-2 و6-3 في ساعة واحدة و14 دقيقة.

في المجموعة الأولى كسرت كودرميتوفا إرسال هاليب وتقدمت 2-صفر، لكن الرومانية الفائزة بلقبين كبيرين ردت بقوة وكسرت إرسال منافستها الروسية ثلاث مرات لتحسم المجموعة لصالحها.

وبدأت المجموعة الثانية بصورة مشابهة، إذ تقدمت كودرميتوفا أولا قبل أن تعادل هاليب النتيجة 2-2 ثم تكسر إرسال منافستها وتتقدم 5-3 قبل أن تضمن الفوز باللقب رقم 23 خلال مسيرتها الاحترافية.

وقالت هاليب للجمهور الذي شجعها من البداية وحتى النهاية: ”سعيدة حقا بالعودة إلى هنا واللعب أمامكم. شكرا على دعمكم“.

”لقد ساعدتموني على تحقيق الفوز“.

وأشادت اللاعبة الرومانية أيضا بأداء كودرميتوفا وأضافت: ”كانت مباراة جيدة وأتمنى لك (كودرميتوفا) الأفضل في أستراليا المفتوحة التي ربما تكون الأهم“. وفي وقت سابق اليوم، فازت الأمريكية أماندا أنيسيموفا رغم إصابتها في الفخذ على لاعبة روسيا البيضاء ألياكساندرا ساسنوفيتش 7-5 و1-6 و6-4، لتحرز لقب بطولة ملبورن 2 التي تأتي في إطار الاستعداد لأستراليا المفتوحة أيضا.

وهذا هو ثاني لقب تحرزه أنيسيموفا (20 عاما) خلال مسيرتها مع بطولات المحترفات.

بدأت ساسنوفيتش المباراة بصورة جيدة وكسرت إرسال اللاعبة الأمريكية لتتقدم 3-2 في المجموعة الأولى قبل أن تنتفض أنيسيموفا سريعا وتكسر إرسالها وتفرض التعادل 4-4 ثم تكسر الإرسال ثانية وتحسم المجموعة لصالحها.

وفي المجموعة الثانية كسرت ساسنوفيتش إرسال أنيسيموفا مرتين لتتقدم 3-صفر. وبعد تقدم ساسنوفيتش 4-1 تلقت أنيسيموفا مساعدة طبية؛ بسبب إصابة في الفخذ الأيسر وعادت للمباراة برباط على الساق.

وكسرت ساسنوفيتش إرسال أنيسيموفا للمرة الثالثة لتفوز بالمجموعة الثانية 6-1 وتعادل النتيجة.

وفي المجموعة الفاصلة كسرت لاعبة روسيا البيضاء إرسال منافستها الأمريكية لتتقدم 3-صفر لكن أنيسيموفا استبسلت تماما وكسرت إرسال منافستها مرتين لتحقق الفوز في ساعتين وتسع دقائق.

وكانت هذه ثاني مباراة نهائية تخوضها أنيسيموفا منذ أبريل نيسان 2019.

وقالت اللاعبة الأمريكية التي غابت عن أستراليا المفتوحة في 2021 بسبب إصابتها بفيروس كورونا: ”أشعر بارتياح كبير الآن بعد عام صعب تماما“.

وأضافت“ ”من الجيد بدء العام بصورة طيبة والفوز بلقب. بصراحة لا أطلب أكثر من ذلك“.

Una imagen que teníamos ganas de ver. Nadal vuelve a levantar un título. pic.twitter.com/3rh9LEmP5J — David Sánchez (@DASanchez__) January 9, 2022

رفائيل نادال

وتوج الإسباني المخضرم رفائيل نادال بلقب منافسة الرجال في بطولة ملبورن 1 بعد فوزه 7-6 و6-3 على الأمريكي الصاعد من التصفيات ماكسيم كريسي.

وهذه هي أول بطولة رسمية ينافس فيها نادال منذ أغسطس آب الماضي؛ بسبب الإصابة، لكن تفوقه اليوم كان واضحا وحسم الفوز بعد ساعة واحدة و48 دقيقة.

ووضع نادال الكثير من الضغط على منافسه الأمريكي الأقل خبرة مباشرة من البداية، لكن اللاعب الأمريكي صمد رغم ذلك، قبل أن يحسم نادال الفوز بالمجموعة الأولى بضربة أمامية.

ورد اللاعب الأمريكي بكسر إرسال نادال في المجموعة الثانية والتقدم 2-1، لكن نادال تصدى لمحاولة كريسي للعودة وكسر إرساله، لتمضي المجموعة سجالا بعد ذلك.

ومرة أخرى كسر نادال إرسال كريسي وتقدم 5-3 وحافظ على إرساله ليحقق الفوز ويتوج باللقب.

وقال نادال الحاصل على 20 لقبا كبيرا: ”أنا عائد للبطولات بعد أن واجهت لحظات مليئة بالتحديات والإصابات. لذا فإن تواجدي هنا يعني الكثير“.

وأشاد نادال بمنافسه الأمريكي قائلا: ”مبروك لماكسيم. إنها بداية عظيمة للموسم. أتمنى لك كل توفيق خلال بقية الموسم وبقية مسيرتك الاحترافية“.

وتقام أستراليا المفتوحة في ملاعب ملبورن بارك الصلبة، ما بين 17 و30 من يناير كانون الثاني الجاري.