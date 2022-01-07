أستراليا تحتجز لاعبة التنس التشيكية ريناتا فوراتسوف لعدم تلقيها لقاح كورونا

قالت وزارة الخارجية التشيكية اليوم الجمعة تأكيدا لتقارير إعلامية إن السلطات الأسترالية احتجزت لاعبة التنس التشيكية ريناتا فوراتسوفا في نفس الفندق التابع لسلطات الهجرة، والذي يحتجز فيه أيضا نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من يناير كانون الثاني الجاري.

وقالت شبكة ”إيه.بي.سي نيوز“ اليوم الجمعة إن سلطات الحدود الأسترالية ألغت تأشيرة اللاعبة فوراتسوفا المتخصصة في منافسات الزوجي والتي دخلت أستراليا في وقت سابق وشاركت في بطولة في ملبورن في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

تطورات أزمة منع نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا https://t.co/zPv0b4UoH7 pic.twitter.com/XcGWPLONq4 — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وقالت الشبكة إن السلطات الأسترالية ألغت تأشيرة فوراتسوفا وطلبت منها مغادرة البلاد ضمن حملة تشنها على اللاعبين الذين دخلوا أراضيها في إطار الإعفاء من شرط تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا مثل ديوكوفيتش.

وردا على أسئلة من رويترز قالت الخارجية التشيكية إنها تقدمت باحتجاج إلى أستراليا وطلبت تفسيرا للموقف رغم أن فوراتسوفا قررت مغادرة أستراليا.

أزمة نوفاك ديوكوفيتش

وسيقضي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في تنس الرجال، 48 ساعة أخرى على الأقل في أحد فنادق ملبورن، قبل عقد جلسة الاستماع التالية، يوم الإثنين المقبل؛ في معركته لإلغاء قرار منعه من دخول أستراليا.

وتم احتجاز اللاعب الصربي في غرفة في فندق كارلتون على بعد خمسة كيلومترات من ملبورن بارك؛ بعد أن ألغت السلطات تأشيرته عقب وصوله إلى أستراليا في وقت متأخر مساء الأربعاء.

يواجه إمكانية الترحيل.. منع ديوكوفيتش من دخول أستراليا بعد إلغاء التأشيرة https://t.co/Sq7qPP0WuY pic.twitter.com/3ok8LOgGz6 — إرم سبورت (@EremSports) January 5, 2022

وفي جلسة استماع عقدت، أمس الخميس، توصل ممثلون عن ديوكوفيتش ووزير الهجرة، إلى اتفاق يقضي بعدم اتخاذ أي خطوة لترحيله قبل جلسة أخرى، يوم الإثنين المقبل، في محكمة اتحادية.

وستعقد جلسة الاستماع قبل أسبوع من انطلاق أستراليا المفتوحة 2022، وهي بطولة يسعى ديوكوفيتش للفوز بلقبها للمرة العاشرة؛ للانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى (21 لقبا).

تعليق نادال

من جهته، قال رفائيل نادال، إنه يشعر بالأسف من أجل ديوكوفيتش بعد منع اللاعب الصربي من دخول أستراليا، لكنه قال إن المصنف الأول عالميا في تنس الرجال كان يعرف منذ شهور طويلة أنه قد يواجه مشاكل إذا وصل إلى أستراليا دون الحصول على التطعيمات اللازمة ضد كوفيد-19.

وقال نادال للصحفيين بعد الفوز بمباراة في بطولة إعدادية في ملبورن: ”بالطبع لا أحب هذه المواقف. أشعر بالأسف من أجله“.

وأضاف: ”لكن في الوقت نفسه يعرف ديوكوفيتش منذ عدة أشهر (أنه قد يواجه مشاكل) لكنه مسؤول عن قراراته الشخصية“.