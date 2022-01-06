تطورات أزمة منع نوفاك ديوكوفيتش من دخول أستراليا

سيقضي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في تنس الرجال، 72 ساعة أخرى على الأقل في أحد فنادق ملبورن، قبل عقد جلسة الاستماع التالية، يوم الإثنين المقبل؛ في معركته لإلغاء قرار منعه من دخول أستراليا.

وتم احتجاز اللاعب الصربي في غرفة بفندق كارلتون على بعد خمسة كيلومترات من ملبورن بارك؛ بعد أن ألغت السلطات تأشيرته عقب وصوله إلى أستراليا في وقت متأخر مساء الأربعاء.

وفي جلسة استماع عقدت، اليوم الخميس، توصل ممثلون عن ديوكوفيتش ووزير الهجرة، إلى اتفاق يقضي بعدم اتخاذ أي خطوة لترحيله قبل جلسة أخرى، يوم الإثنين المقبل، في محكمة اتحادية.

وستعقد جلسة الاستماع قبل أسبوع من انطلاق أستراليا المفتوحة 2022، وهي بطولة يسعى ديوكوفيتش للفوز بلقبها للمرة العاشرة؛ للانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى (21 لقبا).

تعليق نادال

من جهته، قال رفائيل نادال، إنه يشعر بالأسف من أجل ديوكوفيتش بعد منع اللاعب الصربي من دخول أستراليا، لكنه قال إن المصنف الأول عالميا في تنس الرجال كان يعرف منذ شهور طويلة أنه قد يواجه مشاكل إذا وصل إلى أستراليا بدون الحصول على التطعيمات اللازمة ضد كوفيد-19.

وقال نادال للصحفيين بعد الفوز بمباراة في بطولة إعدادية في ملبورن: ”بالطبع لا أحب هذه المواقف. أشعر بالأسف من أجله“.

”لكن في الوقت ذاته يعرف ديوكوفيتش منذ عدة أشهر (أنه قد يواجه مشاكل) لكنه مسؤول عن قراراته الشخصية“.

من جهته، أبدى الإيطالي ماتيو بريتيني المصنف السابع عالميا بعض التعاطف مع ديوكوفيتش.

وقال: ”إنه موقف سخيف. لا أدري المدة التي مكثها في المطار. لكني أتفهم أيضا الإجراءات التي تتخذها أستراليا“.

وقال الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا، إنه في حال حرمان ديوكوفيتش من المنافسة في أستراليا المفتوحة، فإن المنافسة ستكون مفتوحة. وأضاف ميدفيديف الذي فاز بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في أمريكا المفتوحة، العام الماضي: ”لا يزال رفائيل نادال موجودا، لكن باقي اللاعبين لم يحصلوا على ألقاب كثيرة في البطولات الكبرى“.

”عندما يغيب لاعب فاز بالبطولة تسع مرات تصبح المنافسة مفتوحة“.