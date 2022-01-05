يواجه إمكانية الترحيل.. منع ديوكوفيتش من دخول أستراليا بعد إلغاء التأشيرة

مُنع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس من دخول أستراليا، اليوم الخميس، بعد حصوله على إعفاء طبي من تطعيم كوفيد-19، ليتمكن من اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة.

وذكر مصدر مقرب من البطولة لوكالة ”رويترز“ أن نجم التنس تم توقيفه في مطار تالامارين في ملبورن، وأرسل خطابا للحكومة الأسترالية للإبلاغ عن رفض تأشيرة دخوله، وأنه يواجه إمكانية ترحيله من البلاد.

وأضاف المصدر أن اللاعب الصربي وقع على مذكرة لتجنب الترحيل.

كما أكدت سلطات الحدود الأسترالية فجر اليوم الخميس أن نوفاك ديوكوفيتش مُنع من دخول البلاد بعد إجبار المصنف الأول عالميا في التنس على الانتظار لساعات في مطار ملبورن بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرة.

وذكرت في بيان: ”عجز ديوكوفيتش عن تقديم دليل مناسب يفي بمتطلبات الدخول إلى أستراليا وبالتالي ألغيت التأشيرة.“

تأتي عملية التوقيف بعد دقائق من بيان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي قال إن بلاده تقدم دعمها للمصنف الأول عالميا في التنس نوفاك ديوكوفيتش، بعد إيقافه في مطار تالامارين في ملبورن؛ بسبب مشكلة متعلقة بتأشيرة السفر، قبل بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.

ويواجه المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، معضلة جديدة قد تحول دون مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما رفض مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا دعم طلب تأشيرة الدخول الخاص به.

وأوضح فوتشيتش في بيان اليوم الأربعاء: ”أبلغت نوفاك بأن صربيا بأكملها تقف معه، ونبذل كل جهد ممكن لوضع نهاية على الفور لهذه المضايقات ضد أفضل لاعب تنس في العالم“.

وحصل ديوكوفيتش، أمس الثلاثاء، على إعفاء طبي من التطعيم ضد كوفيد-19، وسافر إلى ملبورن اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، التي تنطلق يوم 17 يناير كانون الثاني الجاري في ملبورن بارك.

وقالت وزيرة الرياضة في فيكتوريا بالإنابة، جالا بولفورد، إن ولايتها رفضت طلباً للمساعدة، وإن الموافقة على التأشيرات مسألة تخص الحكومة الفيدرالية.

ولم يتضح سبب حاجة حكومة الولاية لتقديم دعمها، لكن تقارير إعلامية إسترالية أفادت بأن بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات قدّم ربما طلباً للحصول على نوع خاطئ من التأشيرات.

وبحسب ما أشارت التقارير، وصل ”ديوكو“ إلى ملبورن في وقت متأخر الأربعاء.

وقالت بولفورد في تغريدة على تويتر: ”طلبت الحكومة الفيدرالية ما إذا كنا سندعم طلب تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول أستراليا“.

وتابعت: ”لن نقدم دعماً فردياً لطلب التأشيرة لنوفاك، للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة“.