مسؤولون أستراليون: لا يوجد معاملة خاصة في إعفاء ديوكوفيتش من التطعيم

قال الاتحاد الأسترالي للتنس وحكومة ولاية فيكتوريا، يوم الأربعاء، إن نوفاك ديوكوفيتش لم يتلق أي معاملة خاصة في حصوله على إعفاء من متطلبات تطعيم كوفيد-19 من أجل اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأعلن المصنف الأول عالميا أمس الثلاثاء، أنه حصل على إعفاء من التطعيم للعب في أولى البطولات الأربع الكبرى في العالم في ملبورن.

وقال مسؤولون إنه كان واحدا من عدد قليل جدا من المتقدمين الناجحين من بين 26 شخصا سعوا للحصول على إعفاءات من متطلبات التطعيم.

وقالت جالا بولفورد، القائمة بأعمال وزير الرياضة في حكومة ولاية فيكتوريا، في مؤتمر صحفي ”أعتقد أن الكثير من الناس في المجتمع الفيكتوري سيجدون أن هذه نتيجة مخيبة للآمال.

”لكن النظام هو النظام.. لم يتلق أي شخص معاملة خاصة. النظام قوي بشكل لا يصدق“.

وأثار قرار إعفاء ديوكوفيتش من التطعيم انتقادات حادة في أستراليا، حيث تلقى أكثر من 90% من الأشخاص فوق 16 عاما جرعتين من لقاح كوفيد-19.

Australia is waking up angry about the Djokovic exemption news. pic.twitter.com/ArhBmXM9VS

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 4, 2022