إيران تحظر على النساء رياضة كمال الأجسام

قالت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، اليوم الأحد، إن وزارة الشباب والرياضة الإيرانية قد أرسلت مؤخرًا خطابًا إلى الإدارات الرياضية في كافة المحافظات، تؤكد فيه حظر أي نشاط للسيدات في المجالات التابعة لاتحاد كمال الأجسام حتى إشعار آخر.

وأضافت الوكالة بحسب مصدر مطلع أن ”الخطاب الإداري المرسل إلى الإدارات الرياضية كان موقعا بخط مريم كاظمي بور نائب وزير الشباب والرياضة لشؤون المرأة“.

من جانبه، أعلن محمد طباطبائي مدير عام شؤون الرياضة والشباب بمحافظة أصفهان وسط إيران، في حديث لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، الأحد، عن حظر أنشطة المرأة في تخصصات اتحاد كمال الأجسام.

وقال محمد طباطبائي إنه ”وفق خطاب وزارة الشباب والرياضة الإيرانية تم حظر أنشطة المرأة في مجالات رفع الأثقال واللياقة البدنية“.

وجاء في جزء من خطاب المدير العام للرياضة والشباب في محافظة أصفهان إلى رئيس مجلس كمال الأجسام في هذه المحافظة أن ”المعسكرات التدريبية وتراخيص دورات التدريب والتحكيم غير قانونية حتى إشعار آخر“.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن الاتحاد الإيراني لكمال الأجسام لم يعلق بعد على هذا القرار، مشيرة إلى أنه ”من المقرر أن تستضيف إيران في أبريل/نيسان المقبل بطولة ”تحدي اللياقة للنساء“، لكنهن الآن حُرمن من تراخيص ممارسة تلك الأنشطة“.

وقبل ثماني سنوات سمح الاتحاد الإيراني للنساء في المشاركة بالأنشطة الخاصة بكمال الأجسام في البلاد، وفي العام الماضي تم إرسال أول إيرانيات إلى بطولة آسيا للمصارعة وحصلن على المركز الثالث في تلك البطولة.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في اتحاد كمال الأجسام لوكالة ”خبر أونلاين“: ”نرسل تصاريح إلى وزارة الرياضة، وإن شاء الله، مع المشاورات الجارية، سيتم الانتهاء من الرسالة المكتوبة حول هذا في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة“.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف عنه الوكالة أن ”ما أهمله الإخطار الصادر من وزارة الشباب والرياضة أن هذا المنع لا يشمل نشاط المرأة في الأندية ويعود إلى المنافسات والمعسكرات التدريبية التي لا يزال سبب حظرها مجهولا“.

وفي 23 من ديسمبر/كانون الأول لعام 2020، وافقت وزارة الشباب والرياضة الإيرانية رسميا السماح للنساء بممارسة رياضة رفع الأثقال التي كانت تعتبرها طهران بأنها رياضة غير مناسبة للمرأة.