كيريوس: غياب الثلاثة الكبار عن أستراليا المفتوحة للتنس سيكون كارثيا

قال لاعب التنس الأسترالي، نيك كيريوس إنه مع انسحاب روجر فيدرر بالفعل من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس فإن الأمر سيصبح كارثيا، حال غياب نوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال عن أولى البطولات الأربع الكبرى في 2022، مضيفا أن الرياضة تحتاج إلى وجود ”الثلاثة الكبار“.

ويتساوى نادال وفيدرر والمصنف الأول عالميا ديوكوفيتش في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا لكل منهم لكن توجد احتمالات لغيابهم جميعا عن البطولة في ملبورن بارك عندما تنطلق في الـ17 من يناير/ كانون الثاني.

وانسحب فيدرر، البالغ عمره 40 عاما، بالفعل بعد خضوعه لأكثر من جراحة في الركبة بينما لم يؤكد الإسباني نادال مشاركته؛ إذ لا يزال يتعافى من كوفيد-19.

ومع تشديد المنظمين على ضرورة حصول كل المشاركين واللاعبين على التطعيم أو تقديم إعفاء طبي من لجنة خبراء مستقلة لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة ديوكوفيتش الذي يرفض حتى الآن الكشف عن ما إذا كان تلقى التطعيم، وذلك لأسباب تتعلق بمبدأ الحفاظ على الخصوصية.

قال لاعب التنس الإسباني رفائيل #نادال، إن الفحوص كشفت إصابته بكوفيد-19 فور وصوله إلى بلاده بعد مشاركته في بطولة استعراضية الأسبوع الماضي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/CzptjM1I6Y — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وكان اللاعب الصربي قال إنه ”يعارض التطعيمات“ وأبلغ الأسترالي كيريوس المصنف الـ13 عالميا سابقا وسائل إعلام في ملبورن بأنه لا يعرف حتى الآن موقف ديوكوفيتش من المشاركة لكن الرياضة تحتاجه بشدة في الملعب.

وأضاف ”أتمنى أن يقضي فترة عيد ميلاد سعيدة وأن يتمكن من مواصلة اللعب قدر المستطاع لأني أعتقد أن الرياضة تحتاج لفيدرر ونادال وديوكوفيتش.

”ستكون كارثة حال غياب هذا الثلاثي.. ستكون كارثة للجماهير وعشاق التنس.

”أعرف أنها ستكون فرصة جيدة لبعض اللاعبين الشبان للظهور وترك بصمة لكن إجمالا كلنا نحتاج لهذا الثلاثي في الرياضة“.

وسيغيب عن أستراليا المفتوحة بالفعل بعض الأسماء اللامعة، مثل: سيرينا وليامز وبيانكا أندريسكو وستانيسلاس فافرينكا ودومينيك تيم بسبب الإصابة.

ولم يلعب كيريوس، معشوق الجماهير الأسترالية في ملبورن بارك، منذ أواخر سبتمبر/ أيلول بسبب مشاكل في الركبة وتراجع للمركز الـ93 عالميا ليغيب عن تشكيلة الفريق الأسترالي في كأس اتحاد المحترفين الافتتاحية للموسم في سيدني.

وسيستهل اللاعب البالغ عمره 26 عاما موسم 2022 بالمشاركة في بطولة في ملبورن الأسبوع المقبل وحصل اليوم الأربعاء على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سيدني كلاسيك في الأسبوع التالي.