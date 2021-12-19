جيك بول يسقط وودلي بالضربة القاضية في ثاني مواجهة بينهما (فيديو)

عزز الملاكم الأمريكي جيك بول مسيرة انتصاراته بالفوز بالضربة القاضية على مواطنه تايرون وودلي خلال المواجهة التي جمعت بينهما، يوم الأحد، في تامبا بولاية فلوريدا.

وتحقق فوز بول، البالغ 24 عاما، في الجولة السادسة عندما وجه ضربة قوية باليد اليمنى لمنافسه الأكبر سنا بعد أن مرت الجولات الخمس الأولى من المواجهة دون حوادث تذكر وهو ما دفع الجمهور لإطلاق صيحات الاستهجان.

وهذا هو الفوز الثاني لبول على وودلي، البالغ 39 عاما، بعد انتصاره عليه بالنقاط في أغسطس/ آب الماضي.

وهذا هو الفوز الخامس لبول خلال مسيرته دون هزيمة.

وبعد المباراة أشاد بول بمنافسه، قائلا ”هذا الرجل أسطورة وأنا أحترمه لأنه قبِل بالمواجهة قبل أسبوعين فقط من موعدها.

”كانت مواجهة صعبة تدفق الدم خلالها من عيني، وأنهيت المهمة بعد أن وجهت الضربة الحاسمة دون أن يراها“.

وكان من المقرر أن يلتقي بول في هذه المباراة مع تومي فيوري الأخ غير الشقيق لبطل وزن الثقيل تايسون فيوري الذي انسحب في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب إصابته بكسر في أحد الضلوع وعدوى في الصدر.

يذكر أن جيك بول اكتسب شهرة وشعبية على موقع يوتيوب، وبعدها سار على خطى شقيقه الممثل والمدون، لوجان بول، وبدأ بتنظيم نزالات استعراضية.

بينما حقق تايرون وودلي 19 انتصارًا ضمن منافسات اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة ”MMA“، خلال 8 سنوات مقابل 7 هزائم، وتعادل واحد، قبل أن يتم طرده من الاتحاد في أبريل الماضي.