منتخب الجزائر يتوج بطلا لكأس العرب على حساب تونس

توج منتخب الجزائر بطلا لبطولة كأس العرب 2021 للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على نظيره تونس، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”البيت“.

وسجل أمير سعيود لاعب الجزائر هدفا رائعا في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة على يمين حارس مرمى تونس.

وأضاف المخضرم ياسين براهيمي الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي بعدما استفاد من خروج حارس تونس معز حسن من مرماه للمشاركة في ركلة ركنية لترتد الكرة إلى اللاعب الجزائري الذي انطلق من قبل منتصف الملعب نحو المرمى الخالي.

وأقيمت المباراة في اليوم الوطني لقطر، وهو اليوم ذاته الذي سيشهد نهائي كأس العالم 2022 بعد عام واحد، وتحت أنظار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا).

وتأهل منتخب تونس بالفوز على منتخب مصر بهدف قاتل عكسي سجله اللاعب عمرو السولية في مرماه.

بينما تأهل منتخب الجزائر بعد ما تغلب على أصحاب الأرض والجمهور قطر بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل بالوقت الإضافي.

وأحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم السبت بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب إستاد ”974“.

ويحصل البطل على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين للوصيف، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

وتبادل المنتخبان الهجمات في الـ45 دقيقة الأولى من زمن المباراة من خلال العديد الفرص الخطيرة للتهديف لكن فشل نجوم تونس والجزائر في هز الشباك خلال الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول 4 تسديدات على المرمى للجزائر مقابل تصويبة واحدة للمنتخب التونسي.

وفي الشوط الثاني، استمر تبادل الكرات بين لاعبي الفريقين، وكان المنتخب الجزائري الأخطر على مرمى تونس.

ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، اتجه الحكم للعب شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول سجل أمير سعيود هدف التقدم للجزائر من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحاولت تونس إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من الوقت المتبقي، وسدد المهاجم البديل فراس بلعربي كرة قوية من حافة منطقة الجزاء بجوار القائم في الدقيقة 111.

لكن بعد تقدم كل لاعبي تونس والحارس حسن نحو منطقة الجزاء في آخر ركلة ركنية، وصلت الكرة إلى براهيمي الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى الخالي من منتصف الملعب وتقدم حتى سجل الهدف الثاني في آخر لمسة في كأس العرب.