رياضة

انتخاب الإماراتي محمد بن سليم رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات
تاريخ النشر: 17 ديسمبر 2021 13:24 GMT
تاريخ التحديث: 17 ديسمبر 2021 14:25 GMT

انتخاب الإماراتي محمد بن سليم رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات

بن سليم أصبح أول شخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات

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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الجمعة‭ ‬أن الإماراتي محمد بن سليم انتخب رئيسا له خلفا للفرنسي جان تود ليصبح بذلك أول شخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات وبطولة سباقات القدرة والتحمل.

وتنافس بن سليم (60 عاما) سائق الراليات السابق والمولود في دبي على المنصب مع المحامي البريطاني جراهام ستوكر الذي عمل نائبا لتود لشؤون الرياضية منذ 2009.

وقرر تود (75 عاما) رئيس فريق فيراري السابق التقاعد بعد أن ظل رئيسا للاتحاد الدولي ثلاث فترات متتالية.

وسيبقى تود رئيسا فخريا للاتحاد.

ونال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62% من أصوات الناخبين، في حين حصد منافسه الوحيد البريطاني غراهم ستوكر 36.62% من الأصوات.

ويبلغ عدد الأعضاء المصوتون 198 (245 إجمالاً لكن بعضهم لا يملكون حق التصويت)، ويقع مقر ”فيا“ في العاصمة الفرنسية باريس.

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