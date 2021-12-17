أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الجمعة‭ ‬أن الإماراتي محمد بن سليم انتخب رئيسا له خلفا للفرنسي جان تود ليصبح بذلك أول شخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات وبطولة سباقات القدرة والتحمل.

وتنافس بن سليم (60 عاما) سائق الراليات السابق والمولود في دبي على المنصب مع المحامي البريطاني جراهام ستوكر الذي عمل نائبا لتود لشؤون الرياضية منذ 2009.

انتخاب الإماراتي محمد بن سليم رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أن #الإماراتي محمد بن سليم انتخب رئيسا له خلفا للفرنسي جان تود وأصبح بن سليم أول شخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات pic.twitter.com/eHJlRA6R2i — إرم نيوز (@EremNews) December 17, 2021

وقرر تود (75 عاما) رئيس فريق فيراري السابق التقاعد بعد أن ظل رئيسا للاتحاد الدولي ثلاث فترات متتالية.

وسيبقى تود رئيسا فخريا للاتحاد.

Mohammed Ben Sulayem elected FIA President https://t.co/l7mUwF8kD6 — FIA (@fia) December 17, 2021

ونال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62% من أصوات الناخبين، في حين حصد منافسه الوحيد البريطاني غراهم ستوكر 36.62% من الأصوات.

ويبلغ عدد الأعضاء المصوتون 198 (245 إجمالاً لكن بعضهم لا يملكون حق التصويت)، ويقع مقر ”فيا“ في العاصمة الفرنسية باريس.