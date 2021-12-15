لأول مرة في التاريخ: مشاعل العبيدان ودانيا عقيل سيدتان سعوديتان ستنافسان في رالي دكار

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم الأربعاء أن مشاعل العبيدان ودانيا عقيل ستصبحان أول سائقتين من السعودية تشاركان في رالي دكار الشهر المقبل.

ويبلغ طول النسخة 44 من رالي القدرة في السعودية أكثر من 8300 كيلومتر مع مسار يمر عبر الصحاري والجبال، وسيقود الثنائي مسافة تصل إلى 600 متر يوميا.

ولم يكن مسموحا للسيدات بقيادة السيارات في السعودية حتى تم رفع الحظر في 2018.

وقالت العبيدان (33 عاما) ”المشاركة في هذا السباق الشهير في السعودية حلم تحقق، أفعل ما أحب وأتلقى دعما كبيرا من الناس الذين يقولون إن ما أفعله يلهم الكثيرين.

”عندما حققت المركز السابع في الجولة الأصعب من سلسلة كأس العالم للراليات الصحراوية ضد منافسين يشاركون في السباقات منذ أكثر من 15 عاما أدركت أنه يمكنني فعل ذلك“.

وأمضت عقيل (33 عاما) العام الماضي في التعافي من كسر في العمود الفقري وكسور متعددة بعد حادث تصادم في مضمار البحرين، لكن ذلك لم يمنعها من المنافسات حيث فازت بلقب الترتيب العام في جولات كأس العالم للراليات الصحراوية.