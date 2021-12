NBA.. ستيفن كري يحقق رقما قياسيا في الرميات الثلاثية بدوري السلة الأمريكي

حقق ستيفن كري، لاعب جولدن ستيت وريورز، رقما قياسيا في الرميات الثلاثية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء، بعد أن نفذ الرمية الـ 2974 له في الربع الأول خلال مواجهة نيويورك نيكس ليحطم رقم راي ألين.

واحتفل كري، الفائز بالدوري ثلاث مرات وأفضل لاعب في المسابقة مرتين، بالإنجاز بعد الرمية ونال تهنئة على الفور من زملائه ومدربيه ووالده، اللاعب السابق ديل، وألين أيضا، خلال وقت مستقطع في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

ودخل كري المباراة وهو بحاجة لرميتين ثلاثيتين ناجحتين فقط لكسر رقم آلين في الدور التمهيدي. وترقب الجمهور في المدرجات الممتلئة عن آخرها تحقيق الإنجاز في الدقائق الأولى من اللقاء.

Congrats to @StephenCurry30 of the @warriors for becoming the NBA's ALL-TIME LEADER in threes made! #NBA75 pic.twitter.com/4gn5srUXve

— NBA (@NBA) December 15, 2021