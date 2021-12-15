NBA.. ستيفن كري يحقق رقما قياسيا في الرميات الثلاثية بدوري السلة الأمريكي

حقق ستيفن كري، لاعب جولدن ستيت وريورز، رقما قياسيا في الرميات الثلاثية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأربعاء، بعد أن نفذ الرمية الـ 2974 له في الربع الأول خلال مواجهة نيويورك نيكس ليحطم رقم راي ألين.

واحتفل كري، الفائز بالدوري ثلاث مرات وأفضل لاعب في المسابقة مرتين، بالإنجاز بعد الرمية ونال تهنئة على الفور من زملائه ومدربيه ووالده، اللاعب السابق ديل، وألين أيضا، خلال وقت مستقطع في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

ودخل كري المباراة وهو بحاجة لرميتين ثلاثيتين ناجحتين فقط لكسر رقم آلين في الدور التمهيدي. وترقب الجمهور في المدرجات الممتلئة عن آخرها تحقيق الإنجاز في الدقائق الأولى من اللقاء.

ولم يهدر كري وقتا حيث نجح في رميته الأولى بالمباراة وأخفق في الثانية قبل أن يكسر الرقم في التصويبة التالية.

ويحتل اللاعب السابق ريجي ميلر المركز الثالث في القائمة برصيد 2560 رمية ثلاثية، وكان يحتفظ بالرقم القياسي منذ 1998 حتى حطمه ألين في موسم 2010-2011.

ويعتبر كثيرون كري، البالغ 33 عاما، والذي يخوض موسمه الـ 13، أفضل مصوب للكرات في تاريخ الدوري. ويبلغ متوسط نقاطه 27 نقطة في المباراة.

وحقق كري الإنجاز في مباراته الـ 789 بالدور التمهيدي، أي أسرع من ألين، الذي خاض 1300 مباراة بالدور التمهيدي، بفارق أكثر من ستة مواسم كاملة.

يذكر أن فريق وريورز متصدر المنطقة الغربية بات اليوم من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصاً بعد تحقيقه 23 فوزاً مقابل 5 خسارات.

وكان رصيد نقاط كري الأعلى لفريقه بينما سجل جوليوس راندل 31 نقطة لنيكس الذي خسر للمرة الرابعة على التوالي والسابعة في ثماني مباريات.

ومن المقرر أن يمدد كري عقده، الذي سيتقاضى عنه راتبًا سنويًا قيمته 45.8 مليون يورو في الموسم الجاري، أي أنه يضمن 261 مليون يورو في خزينته، خلال المواسم الخمسة المقبلة.

وبتمديد عقد كري، فإنه سيحصل على راتب سنوي تُقدر قيمته بنحو 54 مليون يورو، ليكون بذلك اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وقدم كري موسمًا رائعًا وحقق العديد من الإنجازات، وسيكون الموسم المقبل الثالث عشر له برفقة وريورز، وما يزال أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة السلة.