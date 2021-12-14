هاميلتون اشتكى لمرسيدس من حدوث "تلاعب" في سباق أبوظبي الحاسم

أبلغ لويس هاميلتون فريقه مرسيدس بحدوث ”تلاعب“ بعد أن تجاوزه ماكس فرستابن في اللفة الأخيرة للسباق الأخير بالموسم والمثير للجدل في جائزة أبوظبي الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام أن السائق البريطاني قال في رسالة لفريقه عبر دائرة صوتية ”هذا تم التلاعب به“.

وطلبت رويترز تعليقا من مرسيدس والاتحاد الدولي للسيارات.

وتجاوز فرستابن سائق رد بول هاميلتون في اللفة الأخيرة ليحقق لقبه الأول ببطولة العالم.

وقرر مايكل ماسي مدير السباقات السماح لخمس سيارات بين فرستابن وهاميلتون بتجاوز سيارة الأمان بدلا من قيام كل السيارات المتأخرة بتجاوز سيارة الأمان كما هي العادة.

وبدا أن هاميلتون (36 عاما) يسيطر على السباق بعدما اقتنص الصدارة من فرستابن المنطلق من المقدمة في المنعطف الأول.

لكن المنافسة عادت عندما نزلت سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات وخضع فرستابن لوقفة صيانة من أجل إطارات جديدة لينقلب السباق رأسا على عقب ويخطف السائق الهولندي الشاب اللقب.

ووجه هاميلتون تهنئة لفرستابن ورد بول على الانتصار.