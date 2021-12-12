مرسيدس يحتج بعد فوز ماكس فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على لويس هاميلتون

تقدم مرسيدس باحتجاج على فوز ماكس فرستابن سائق رد بول بالسباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي اليوم الأحد وتفوقه على لويس هاميلتون.

وقال الفريق، الذي حقق بطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي وهو رقم قياسي، إنه تم انتهاك اللوائح الرياضية عند نزول سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات.

ماكس فرستابن يحرز بطولة العالم للفورمولا 1 بالفوز بسباق أبوظبي https://t.co/1LJyEV6M0c pic.twitter.com/RzoSXU65K5 — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للسيارات أن مرسيدس احتج ”على الترتيب في السباق الختامي للموسم“.

وكان هناك العديد من السائقين بين فرستابن وهاميلتون بعد خضوع السائق الهولندي لوقفة صيانة عند وجود سيارة الأمان على أرض الحلبة واقتراب السباق من نهايته.

وقرر مايكل ماسي مدير السباقات السماح لخمسة سائقين فقط هم من كانوا بين فرستابن وهاميلتون بالتأخر خلف السائق الهولندي بدلا من قيام كل السيارات المتأخرة بتجاوز سيارة الأمان كما هي العادة.

وفي احتجاجه الثاني قال مرسيدس إن فرستابن انتهك لوائح السباقات ووضع سيارته أمام سيارة هاميلتون مع انتظاره قرار السائق البريطاني باستئناف السباق.

وأعلن الفريق الألماني أنه لن يعلق على الأمر حتى انتهاء جلسة الاستماع.