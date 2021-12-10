‏إدجار سوسا محترف الزمالك يشتبك مع لاعب الجزيرة خلال دوري السوبر المصري لكرة السلة (فيديو)

اشتبك إدجار سوسا محترف نادي الزمالك لكرة السلة، مع أحد لاعبي الجزيرة، خلال مباراة الفريقين، ضمن منافسات دوري السوبر لكرة السلة رجال.

وتقام، مساء اليوم الجمعة، منافسات دوري السوبر لكرة السلة رجال لموسم 2021-2022 بالجولة الأولى من المرحلة الترتيبية للمسابقة.

والتقطت كاميرا المباراة لاعب الجزيرة وهو يضرب إدجاز سوسا على وجهه، ولم يحتسب الحكم فاول عكسي، ما استدعى سوسا للدخول في معركة ولطم لاعب الجزيرة على وجهه.

من شوية لاعب الجزيرة ضرب ادجار سوسا في عينه والحكم ماشفهاش.. ادجار قرر ياخد حقه بنفسه 😅 pic.twitter.com/0JaKRZvxj2 — مُحَمَّدْ ⚽ (@ElBanna) December 10, 2021

ويصطدم نادي الجزيرة بنظيره الزمالك حامل لقب دوري السوبر بعد تتويجه باللقب في الموسم الماضي.

وتتنافس 8 فرق على منافسات دوري السوبر بعد أن حققت الفوز في الدور التمهيدي، وهي: “ الزمالك، والاتحاد السكندري، والأهلي، والجزيرة، وسبورتنغ، وسموحة، والمصرية للاتصالات، ومصر للتأمين“.

وستقام منافسات المرحلة الترتيبية من دوري السوبر بنظام الذهاب والإياب، على أن تواجه الفرق بعضها البعض لتحديد المراكز في نهاية دور الإياب.

وتقام مساء اليوم، 4 مواجهات في الجولة الأولى حيث تقام في السادسة مساءً مواجهات بين الأهلي، وسبورتنغ، والاتحاد، ضد المصرية للاتصالات، وسموحة ضد مصر للتأمين.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد رسميًا مع لاعب كرة السلة ”إدجار سوسا“، في سبتمبر الماضي، من جمهورية الدومنيكان، لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة.

جدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك فاز بلقب الدوري، الموسم الماضي، وبالبطولة الأفريقية، ويستعد للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.