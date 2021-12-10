رياضة

‏إدجار سوسا محترف الزمالك يشتبك مع لاعب الجزيرة خلال دوري السوبر المصري لكرة السلة (فيديو)
تاريخ النشر: 10 ديسمبر 2021 19:45 GMT
تاريخ التحديث: 10 ديسمبر 2021 20:00 GMT

‏إدجار سوسا محترف الزمالك يشتبك مع لاعب الجزيرة خلال دوري السوبر المصري لكرة السلة (فيديو)

يصطدم نادي الجزيرة بنظيره الزمالك حامل لقب دوري السوبر بعد تتويجه باللقب في الموسم الماضي.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اشتبك إدجار سوسا محترف نادي الزمالك لكرة السلة، مع أحد لاعبي الجزيرة، خلال مباراة الفريقين، ضمن منافسات دوري السوبر لكرة السلة رجال.

وتقام، مساء اليوم الجمعة، منافسات دوري السوبر لكرة السلة رجال لموسم 2021-2022 بالجولة الأولى من المرحلة الترتيبية للمسابقة.

والتقطت كاميرا المباراة لاعب الجزيرة وهو يضرب إدجاز سوسا على وجهه، ولم يحتسب الحكم فاول عكسي، ما استدعى سوسا للدخول في معركة ولطم لاعب الجزيرة على وجهه.

ويصطدم نادي الجزيرة بنظيره الزمالك حامل لقب دوري السوبر بعد تتويجه باللقب في الموسم الماضي.

وتتنافس 8 فرق على منافسات دوري السوبر بعد أن حققت الفوز في الدور التمهيدي، وهي: “ الزمالك، والاتحاد السكندري، والأهلي، والجزيرة، وسبورتنغ، وسموحة، والمصرية للاتصالات، ومصر للتأمين“.

وستقام منافسات المرحلة الترتيبية من دوري السوبر بنظام الذهاب والإياب، على أن تواجه الفرق بعضها البعض لتحديد المراكز في نهاية دور الإياب.

وتقام مساء اليوم، 4 مواجهات في الجولة الأولى حيث تقام في السادسة مساءً مواجهات بين الأهلي، وسبورتنغ، والاتحاد، ضد المصرية للاتصالات، وسموحة ضد مصر للتأمين.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد رسميًا مع لاعب كرة السلة ”إدجار سوسا“، في سبتمبر الماضي، من جمهورية الدومنيكان، لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة.

جدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك فاز بلقب الدوري، الموسم الماضي، وبالبطولة الأفريقية، ويستعد للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

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