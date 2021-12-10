رياضة

هروب أربع لاعبات من بعثة الكاميرون ببطولة العالم لكرة اليد في إسبانيا
تاريخ النشر: 10 ديسمبر 2021 18:18 GMT
تاريخ التحديث: 10 ديسمبر 2021 19:15 GMT

هروب أربع لاعبات من بعثة الكاميرون ببطولة العالم لكرة اليد في إسبانيا

تحقق الشرطة الإسبانية في اختفاء أربع لاعبات من منتخب الكاميرون لكرة اليد للسيدات، هربن على ما يبدو من فندق الفريق في بلنسية على هامش بطولة العالم. وقال متحدث

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المصدر: رويترز

تحقق الشرطة الإسبانية في اختفاء أربع لاعبات من منتخب الكاميرون لكرة اليد للسيدات، هربن على ما يبدو من فندق الفريق في بلنسية على هامش بطولة العالم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن بعثة الكاميرون أبلغت عن اختفاء اللاعبات، يوم الخميس.

ولم تتعامل الشرطة مع اختفاء اللاعبات على أنه حدث يثير الريبة، بعد أن غادرن مع جميع متعلقاتهن، ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة أو خلاف.

وقال المتحدث: ”غادرن بمحض إرادتهن على ما يبدو“، مضيفا أن الشرطة ليس لديها أي تصور عن المكان الذي ربما ذهبن إليه.

وانطلقت البطولة في أول ديسمبر كانون الأول.

وكثيرا ما استخدم الرياضيون الفعاليات الرياضية الدولية لطلب اللجوء أو الهروب من الظروف السيئة في بلدانهم، بما في ذلك سبعة من بعثة الكاميرون اختفوا خلال أولمبياد لندن 2012.

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