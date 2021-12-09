تقرير: الاتحاد الدولي للتنس لن ينظم بطولات في الصين خلال عام 2022

كشف مصدر بالاتحاد الدولي للتنس، اليوم الخميس، عدم إقامة بطولات تابعة له في الصين في 2022.

ولم يوضح المصدر في تصريحاته لوكالة ”رويترز“ إن كانت للقرار صلة بالمخاوف بشأن صحة وسلامة بينغ شواي نجمة التنس للزوجي.

وفي الموسم الكامل الأخير في 2019 قبل وباء كوفيد-19، استضافت الصين 25 بطولة للسيدات تابعة للاتحاد الدولي و15 بطولة للرجال.

وهذه البطولات للمحترفين تحت مستوى الصفوة وتقام 500 بطولة للسيدات تقريبا من هذه الفئة في 65 دولة، وتعرض جوائز تتراوح من 15 ألفا إلى 100 ألف دولار.

وأبلغ مصدر من الاتحاد الدولي وكالة ”رويترز“: ”لن تقام بطولات للرجال أو للسيدات تابعة للاتحاد الدولي في الصين خلال 2022″، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يعطِ الاتحاد الدولي أسبابا للقرار، لكنه يتبع اتحاد اللاعبات المحترفات في تعليق بطولاته في الصين، بعد اتهام بينغ لنائب سابق لرئيس الوزراء بالاعتداء الجنسي.

اتحاد لاعبات التنس يعلق بطولاته في الصين بسبب أزمة بينغ شواي https://t.co/o2Yl46ILS5 pic.twitter.com/gOlYPFUjXA — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

ولم تظهر بينغ، المصنفة الأولى عالميا في الزوجي سابقا، في العلن لما يقرب من ثلاثة أسابيع، بعد أن نشرت اللاعبة رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، قالت فيها إن نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي أجبرها على ممارسة الجنس مما أثار مخاوف دولية.

وعلى عكس اتحاد اللاعبات المحترفات، لا ينظم الاتحاد الدولي بطولات كبرى للمحترفين في الصين، ويركز أكثر على مسابقات زيادة الشعبية.

مقاطعة أولمبياد الصين ”دبلوماسيًا“

وكانت كندا قد انضمت إلى أستراليا وبريطانيا في مقاطعة دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة للأولمبياد الشتوي في بكين، اليوم الأربعاء، قائلة إن من المهم إرسال رسالة واضحة بشأن سجل حقوق الإنسان في الصين.

وقالت الولايات المتحدة إن مسؤوليها الحكوميين سيقاطعون أولمبياد بكين المقرر انطلاقه في فبراير شباط؛ بسبب ”فظائع“ حقوق الإنسان في الصين، بعد أسابيع فقط من محادثات تهدف إلى تهدئة العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الصين إن واشنطن ”ستدفع الثمن“ بسبب هذا القرار، وحذرت من اتخاذ إجراءات مضادة ردا على ذلك، لكنها لم تذكر تفاصيل عن طبيعة هذه الإجراءات.

وذكر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بكين عليها أن تدرك مخاوف الغرب العميقة بشأن حقوق الإنسان في الصين. وأضاف: ”لهذا من غير المستغرب أننا قررنا عدم إرسال تمثيل دبلوماسي“.

ومن المؤكد أن يزيد قرار ترودو توتر العلاقات المضطربة بالفعل بين بكين وأوتاوا، والتي شهدت تراجعا جديدا بسبب احتجاز المديرة المالية لشركة هواوي الصينية منغ وان تشو، بموجب مذكرة اعتقال أمريكية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن قرار بلاده الانضمام للمقاطعة الدبلوماسية يأتي بسبب الصعوبات التي تواجهها بلاده لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية مع الصين؛ بهدف مناقشة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ أقصى غرب البلاد، وخطوات اتخذتها بكين ضد الواردات الأسترالية.

وأضاف أن بكين لم ترد على عدد من القضايا التي طرحتها كانبيرا، بما في ذلك اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.