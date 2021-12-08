سيرينا وليامز تغيب عن أستراليا المفتوحة للتنس.. وديوكوفيتش في قائمة البطولة

انضم نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا للقائمة الرسمية للمشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2022، اليوم الأربعاء، بينما تغيب سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى بناء على نصيحة طبية.

ورفض ديوكوفيتش الكشف عن موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19 رغم إجبار الجميع في ملبورن بارك على ذلك في البطولة المقامة من الـ17 إلى الـ30 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأبلغ الاتحاد الأسترالي للتنس وسائل إعلام محلية بأن وجود ديوكوفيتش في القائمة لا يضمن له اللعب.

وعانت سيرينا وليامز، التي توجت بلقبها السابع والأخير في أستراليا المفتوحة عام 2017، من إصابات خلال الموسم ولم تلعب منذ خروجها من الدور الأول في ويمبلدون باكية بسبب إصابة بالساق في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال منظم البطولة كريج تايلي الشهر الماضي إن ”اللاعبة الأمريكية (40 عاما)، التي تحتاج إلى لقب واحد في البطولات الأربع الكبرى لمعادلة الرقم القياسي لمارجريت كورت، ستشارك في ملبورن بارك“.

وذكرت سيرينا وليامز في بيان ”بناء على نصيحة فريقي الطبي قررت الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام“.

وأضافت ”القرار ليس سهلا أبدا لكنني لست في الحالة البدنية المطلوبة للتنافس. سأفتقد رؤية الجماهير لكنني متحمسة للعودة للمنافسة وأنا في أعلى مستوياتي“.

وقال ديوكوفيتش، الذي سيطمح للانفراد بالرقم القياسي بالتتويج باللقب الـ21 في البطولات الأربع الكبرى للرجال إذا خاض المنافسات في ملبورن، الأسبوع الماضي إنه سيتخذ قراره ”قريبا جدا“ بشأن السفر إلى أستراليا.

وانضم اللاعب البالغ عمره 34 عاما أمس الثلاثاء لقائمة صربيا في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في سيدني مطلع الشهر المقبل.

وستكون وليامز أبرز الغائبين عن البطولة بجانب روجر فيدرر الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى والذي يتعافى من جراحة أخرى بالركبة.

كما يغيب ستانيسلاس فافرينكا، الذي فاز بأول ألقابه الثلاثة بالبطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك عام 2014، عن منافسات الرجال.