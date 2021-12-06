رياضة

رغم الخسارة الثقيلة.. حارسة مرمى إيران لكرة اليد تحصد جائزة الأفضل وتدخل في نوبة بكاء (فيديو)
تاريخ النشر: 06 ديسمبر 2021 13:10 GMT
تاريخ التحديث: 06 ديسمبر 2021 14:40 GMT

رغم الخسارة الثقيلة.. حارسة مرمى إيران لكرة اليد تحصد جائزة الأفضل وتدخل في نوبة بكاء (فيديو)

دخلت الإيرانية فاطمة خليل، حارسة مرمى إيران لكرة اليد للسيدات، في نوبة بكاء بعد اختيارها أفضل لاعبة في مباراة منتخب بلادها ضد النرويج بكأس العالم للعبة رغم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

دخلت الإيرانية فاطمة خليل، حارسة مرمى إيران لكرة اليد للسيدات، في نوبة بكاء بعد اختيارها أفضل لاعبة في مباراة منتخب بلادها ضد النرويج بكأس العالم للعبة رغم الخسارة الثقيلة.

وخسر منتخب إيران للسيدات بنتيجة كبيرة أمام النرويج بنتيجة (41-9) ضمن مباريات دور المجموعات.

وحصدت فاطمة خليل جائزة أفضل لاعبة في المباراة وكان القرار بالإجماع رغم خسارة فريقها، مما يدل على جودتها وتميزها كحارسة.

وأمطرت لاعبات المنتخب النرويجي شباك فاطمة بـ23 هدفا خلال 33 دقيقة شاركت فيهم، إلا أنها أنقذت عددا كبيرا من الكرات.

وتفاجأت اللاعبة الإيرانية بعد سماع اسمها للفوز بالجائزة ولم تستطع السيطرة على مشاعرها بعد الحصول على أفضل لاعبة في المباراة لتبكي بشدة.

وتلقت فاطمة ترحيبا حارا من جميع الحاضرين بما في ذلك منافسوها من لاعبات النرويج.

وحرصت لاعبات منتخب النرويج على تحية اللاعبة الإيرانية والتقاط الصور معها.

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