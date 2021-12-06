رغم الخسارة الثقيلة.. حارسة مرمى إيران لكرة اليد تحصد جائزة الأفضل وتدخل في نوبة بكاء (فيديو)

دخلت الإيرانية فاطمة خليل، حارسة مرمى إيران لكرة اليد للسيدات، في نوبة بكاء بعد اختيارها أفضل لاعبة في مباراة منتخب بلادها ضد النرويج بكأس العالم للعبة رغم الخسارة الثقيلة.

وخسر منتخب إيران للسيدات بنتيجة كبيرة أمام النرويج بنتيجة (41-9) ضمن مباريات دور المجموعات.

وحصدت فاطمة خليل جائزة أفضل لاعبة في المباراة وكان القرار بالإجماع رغم خسارة فريقها، مما يدل على جودتها وتميزها كحارسة.

A very special moment in Castellon as 🇮🇷 Iran's Fatemeh Khalili Behfar received the hummel Player of the Match award after another eye-catching performance, despite her team's loss 🔥🤗#Spain2021 #sheloveshandball @SheLOVsHandball pic.twitter.com/gGOF71jkgd — International Handball Federation (@ihf_info) December 6, 2021

وأمطرت لاعبات المنتخب النرويجي شباك فاطمة بـ23 هدفا خلال 33 دقيقة شاركت فيهم، إلا أنها أنقذت عددا كبيرا من الكرات.

وتفاجأت اللاعبة الإيرانية بعد سماع اسمها للفوز بالجائزة ولم تستطع السيطرة على مشاعرها بعد الحصول على أفضل لاعبة في المباراة لتبكي بشدة.

وتلقت فاطمة ترحيبا حارا من جميع الحاضرين بما في ذلك منافسوها من لاعبات النرويج.

وحرصت لاعبات منتخب النرويج على تحية اللاعبة الإيرانية والتقاط الصور معها.