ماء الورد بديلاً للشمبانيا.. السعودية تختتم بنجاح أول بطولة فورمولا 1 بمشاركة أشهر سائقي العالم ونجومه‎

اختتمت السعودية اليوم الأحد، بنجاح، أول بطولة فورمولا 1، بمشاركة أشهر سائقي العالم ونجومه‎، ولعل أبرزهم البريطاني لويس هاميلتون، الذي فاز بسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقا على منافسه ماكس فرستابن، ليتأجل حسم لقب بطولة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى الختام في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وكان من اللافت احتفال السائقين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على منصة التتويج بشراب ”ماء الورد الفوار“.

وذكرت صحيفة ”اليوم السعودية“ أن ماء الورد الفوار أُنتج محليا وخصيصا لسباق جائزة السعودية الكبرى بما يتماشى مع عادات وتقاليد السعودية، ويعتبر شراب ”ماء الورد الفوار“ مزيجا من ماء الورد والغرينادين والسكر وعصير الليمون، ويتم خلطه ومزجه وينتج عنه عصير مكربن رائع الطعم.

وأظهرت الصور لويس هاميلتون سائق مرسيدس وماكس فرستابن سائق رد بول، وهما يحملان زجاجات ملئت بماء الورد، على غير المعتاد، حيث عادة ما تملأ الزجاجات بالشمبانيا.

يشار إلى أنه قبل أعوام احتفل فريق فورمولا 1 الذي دعمته الخطوط الجوية السعودية بشراب البرتقال.

وتوج البريطاني لويس هاميلتون بالنسخة الأولى لسباق الجائزة الكبرى السعودي، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بعدما تم إصدار تعليمات لمنافسه على اللقب ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، أن يمنحه المركز الأول بعد قيامه بحركة خطيرة أثناء محاولة هاميلتون تجاوزه.

وفي سباق درامي، حيث تغيرت الصدارة بسبب سيارات الأمان، والدخول إلى مركز الصيانة، واستئناف السباق مرتين بسبب تصادمين على المضمار، تعادل هاميلتون مع فيرستابن في صدارة ترتيب فئة السائقين قبل السباق النهائي للموسم الذي يقام في أبو ظبي الأسبوع المقبل.

ولكن، مازالت هناك إمكانية لتعرض فيرستابن لعقوبة إضافية من قبل مراقبي السباق.

وحاول هاميلتون عبور فيرستابن وبعد أن تلامس السائقان، صدرت تعليمات لفيرستابن أن يمنح منافسه المركز الأول، وبعد ذلك تباطأ فيرستابن كثيرا عندما حاول هاميلتون تخطيه ليتلامسا مرة أخرى.

وبعد ذلك، حصل فيرستابن على عقوبة التراجع خمس ثوان بسبب الحادث الأصلي، وبعد ذلك واصل هاميلتون، وجناح سيارته الأمامي محطم، طريقه نحو التتويج بلقب السباق.

وتقام الجولة الختامية من الموسم في حلبة مرسى ياس في أبوظبي الأسبوع المقبل.