لويس هاميلتون يفوز بسباق ‫جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ‬⁩والحسم يتأجل إلى أبوظبي

فاز لويس هاميلتون بسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقًا على منافسه ماكس فرستابن، اليوم الأحد، ليتأجل حسم لقب بطولة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى الختام في أبوظبي، الأسبوع المقبل.

وتساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فرستابن، لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات، حيث فاز في 9 سباقات مقابل 8 لبطل العالم 7 مرات.

🏁 TOP TEN (LAP 50/50) 🏁 Hamilton

Verstappen

Bottas

Ocon

Ricciardo

Gasly

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Norris#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/6wXq0nRZWY — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وخطف ”فالتيري بوتاس“ المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.

وقال لويس هاميلتون: ”لقد كنت أتسابق لفترة طويلة، كان ذلك صعبًا للغاية، حاولت أن أكون قاسياً وعقلانيا بقدر ما أستطيع، مع كل خبرتي على مر السنين.. الأمر صعب، لكننا ثابرنا كفريق“.