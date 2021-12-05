رياضة

لويس هاميلتون يفوز بسباق ‫جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ‬⁩والحسم يتأجل إلى أبوظبي
تاريخ النشر: 05 ديسمبر 2021 19:52 GMT
تاريخ التحديث: 05 ديسمبر 2021 20:10 GMT

لويس هاميلتون يفوز بسباق ‫جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ‬⁩والحسم يتأجل إلى أبوظبي

فاز لويس هاميلتون بسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقًا على منافسه ماكس فرستابن، اليوم الأحد، ليتأجل حسم لقب بطولة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

+A -A
المصدر: رويترز وفريق التحرير

فاز لويس هاميلتون بسباق جائزة السعودية الكبرى متفوقًا على منافسه ماكس فرستابن، اليوم الأحد، ليتأجل حسم لقب بطولة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى الختام في أبوظبي، الأسبوع المقبل.

وتساوى البريطاني هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فرستابن، لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات، حيث فاز في 9 سباقات مقابل 8 لبطل العالم 7 مرات.

وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر.

وخطف ”فالتيري بوتاس“ المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.

وقال لويس هاميلتون: ”لقد كنت أتسابق لفترة طويلة، كان ذلك صعبًا للغاية، حاولت أن أكون قاسياً وعقلانيا بقدر ما أستطيع، مع كل خبرتي على مر السنين.. الأمر صعب، لكننا ثابرنا كفريق“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play