محمد بن سلمان يحضر ‏انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 (فيديو)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، إلى حلبة كورنيش جدة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى لـ“سباق فورمولا1″.

ونشرت وزارة الرياضة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد، وعلق عليها: ”حضورٌ يزيدُ المُنجزات ألقا، وروحٌ تصنعُ من الأشياءِ علامةً وفرْقا.. أهلًا وسهلًا بعرّاب الرؤية“.

من حضور الأمير محمد بن سلمان لفاعليات #فورمولا1_في_السعودية pic.twitter.com/GMp0MCaiVp — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وتشهد حلبة كورنيش جدة اليوم الأحد، منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، الذي يندرج تحت برنامج ”جودة الحياة“، وذلك بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق.

وكانت قد انطلقت، أمس الأول الجمعة، أولى حصص التجارب للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، التي تسبق الجولة ما قبل الأخيرة من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 الذي يندرج تحت برنامج ”جودة الحياة“ والمقرّر انطلاقه غدًا الأحد.

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يدخل الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بُل السباق الكبير، متصدرًا للترتيب بعد انتهاء الجولة العشرين من السباق، التي اختتمت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، بينما جاء البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في المرتبة الثانية، وفي المركز الثالث جاء الفرنسي فالتري بوتاس، وجاء في المركز الرابع سائق فريق ريد بُل ”سيرجيو بيريز“.

في المركز الخامس حلّ سائق فريق ماكلارين ”لاندو نوريس“.

واحتل المركز السادس سائق فريق فيراري ”تشارلز لوكلير“، وجاء في المركز السابع سائق فريق فيراري ”كارلوس ساينز“.

وفي المركز الثامن جاء سائق فريق ماكلارين ”دانيال ريكاردو“، وجاء في المركز التاسع سائق فريق ألفا تاوري ”بيار غاسلي“، بينما جاء في المركز العاشر سائق فريق ألباين ”فيرناندو ألونسو“.

وجاء ترتيب الفرق قبل انطلاق السباق اليوم الأحد، كالتالي:

المركز الأول فريق مرسيدس.

المركز الثاني ريد بُل ريسينغ

المركز الثالث فيراري

ومن ثم مكلارين، ألبين، ألفا تاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، بينما جاء في المرتبة الأخيرة فريق هاس.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات أيضًا السباق النهائي لسباق تحدي ”بورشه سبرنت“ الشرق الأوسط، تليه استعدادات الحدث الرئيس الذي سيتضمن استعراضًا للسائقين.

يذكر أن حلبة كورنيش جدة تشمل 27 منعطفاً، منها 16 منعطفاً نحو اليسار، و11 أخرى في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب ”دي آر إي“.

ويصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6175 متراً، ما يجعلُها ثاني أطول حلبة على خريطة الفورمولا1 بعد حلبة ”سبا – فرانكورشان“ في بلجيكا.

وتعد حلبة كورنيش جدة هي أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومتراً في الساعة، بينما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات.