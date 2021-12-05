5 مدن تستضيف نهائيات كأس ديفيز للتنس في 2022

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الأحد، أن نسخة كأس ديفيز 2022 ستقام في خمس مدن؛ بعد نجاح فكرة اللعب في مدن مختلفة في نهائيات هذا العام.

وأقيمت منافسات هذا العام لفرق الرجال بمشاركة 18 دولة في ثلاث مدن هي، مدريد وتورينو وانسبروك، وسيلتقي فريق اتحاد التنس الروسي مع كرواتيا في النهائي بالعاصمة الإسبانية، في وقت لاحق اليوم.

وأوضح الاتحاد الدولي ومجموعة كوزموس المالكة للبطولة، أن نهائيات 2022 ستشهد مشاركة 16 فريقا موزعين على أربع مجموعات في أربع مدن، ويتأهل أفضل ثمانية فرق إلى مرحلة خروج المهزوم في مدينة خامسة محايدة.

وقال ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس لوكالة رويترز: ”في دور المجموعات نتصور اختيار أربع مدن تنتمي للدول المشاركة“، مضيفا أنه يتوقع اتخاذ قرارات بشأن المدن المضيفة، في مارس/ آذار“.

وأضاف: ”عند خوض النهائيات ستكون المدينة المفضلة من موقع محايد، وسيعلن عنها في الأسابيع القليلة المقبلة“.

وستلعب نهائيات 2022 خلال 12 يوما في نهاية جدول بطولات الرجال.

وشهدت البطولة، التي يرجع تاريخ انطلاقها لعام 1900، تغييرات عديدة على نظامها، آخرها في 2019 حين استبدلت مباريات الذهاب والإياب بنهائيات بأسلوب كأس العالم وتقام في مدريد؛ مما أثار انتقادات شديدة.

وتأهلت كرواتيا والفريق الروسي بشكل مباشر إلى نسخة 2022، بينما نالت صربيا وبريطانيا بطاقتي دعوة، وسيتأهل 12 فريقا عبر التصفيات.