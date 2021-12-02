اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عقد لقاء عبر الفيديو مع لاعبة التنس الصينية بينغ شواي

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها عقدت لقاء آخر مع لاعبة التنس الصينية بينغ شواي عبر تقنية الفيديو في ظل مخاوف على سلامة اللاعبة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس التي سبق لها عقد لقاء مماثل مع اللاعبة الصينية في الشهر الماضي ”يساورنا القلق ذاته حول سلامة بينغ شواي تماما مثل الكثير من الناس والمؤسسات.

اللجنة التي سبق لها عقد لقاء مماثل مع اللاعبة الصينية في الشهر الماضي قالت أيضا في بيانها ”يساورنا القلق ذاته على سلامة بينغ شواي تماما مثل الكثير من الناس والمؤسسات، ولهذا السبب عقد فريق من اللجنة الأولمبية الدولية معها (اللاعبة) لقاء آخر عبر تقنية الفيديو“.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية ”قدمنا لها دعما واسع النطاق وسنبقى على تواصل معها بصورة منتظمة واتفقنا فعليا على لقاء شخصي معها في يناير“.

وأشارت اللجنة إلى أن بينغ بدت في حالة طيبة.

⭕️ بعد اختفائها المفاجئ.. نجمة التنس الصينية #بينغ_شواي تظهر في لقطات فيديو كضيفة في إحدى البطولات المحلية. ⭕️ لم تظهر بينغ علنا منذ أن اتهمت نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء الجنسي عليها.#إرم_نيوز #الصين #China #pengshuai #彭帅 pic.twitter.com/R3pyOrAZSb — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

اللقاء جاء بعد أن قال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال اليوم الخميس، إن بلاده تعارض تسييس الرياضة.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي جاء رد وانغ بعد قرار اتحاد محترفات التنس أمس الأربعاء بتعليق بطولاته في الصين بسبب مخاوف على سلامة المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي بينغ شواي.

اتحاد لاعبات التنس يعلق بطولاته في الصين بسبب أزمة بينغ شواي https://t.co/o2Yl46ILS5 pic.twitter.com/gOlYPFUjXA — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

وأعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، أمس الأربعاء، تعليق بطولاته في الصين بسبب مخاوف على سلامة المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي بينغ شواي.

وكان مكان وجود بينغ مصدر قلق دولي لما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد أن نشرت رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إن ”نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي اعتدى عليها“.

وقال ستيف سيمون الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان أمس ”لا أفهم كيف يمكنني أن أطلب من الرياضيين التنافس هناك عندما لا يُسمح لبينغ شواي بالتواصل بحرية ويبدو أنها تعرضت لضغوط لتناقض مزاعمها بشأن الاعتداء، وبالنظر إلى الوضع الحالي، أشعر بقلق شديد _أيضا_ بشأن المخاطر التي قد يواجهها جميع لاعبينا وموظفينا إذا كنا سننظم بطولات في الصين في 2022“.

سايمون، الذي قال إن قرار تعليق البطولات في الصين يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة اتحاد اللاعبات المحترفات، غير مقتنع بأن كل شيء على ما يرام مع بينغ.

وقال سايمون ”بينما نعرف الآن مكان بينغ، فإن لديّ شكوكا جدية في أنها حرة وآمنة ولا تخضع للرقابة والإكراه والترهيب، اتحاد لاعبات التنس المحترفات كان واضحا بشأن ما هو مطلوب هنا، ونكرر دعوتنا لإجراء تحقيق كامل وشفاف _دون رقابة _ في اتهام بينغ شواي بالاعتداء الجنسي“.

"With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong." — wta (@WTA) December 1, 2021

وفي يوم الـ 22 من نوفمبر الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن نجمة التنس الصينية بينغ شواي حضرت أنشطة عامة أخيرا.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي علنا منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، إن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي أجبرها على إقامة علاقة معه، وإنهما أقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.

ولم يعلق تشانغ ولا الحكومة الصينية على مزاعمها. وتم حذف منشور بينغ سريعا من على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت الخاضع لرقابة شديدة في الصين.