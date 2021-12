اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عقد لقاء عبر الفيديو مع لاعبة التنس الصينية بينغ شواي

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها عقدت لقاء آخر مع لاعبة التنس الصينية بينغ شواي عبر تقنية الفيديو في ظل مخاوف على سلامة اللاعبة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس التي سبق لها عقد لقاء مماثل مع اللاعبة الصينية في الشهر الماضي ”يساورنا القلق ذاته حول سلامة بينغ شواي تماما مثل الكثير من الناس والمؤسسات.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية ”قدمنا لها دعما واسع النطاق وسنبقى على تواصل معها بصورة منتظمة واتفقنا فعليا على لقاء شخصي معها في يناير“.

وأشارت اللجنة إلى أن بينغ بدت في حالة طيبة.

اللقاء جاء بعد أن قال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال اليوم الخميس، إن بلاده تعارض تسييس الرياضة.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي جاء رد وانغ بعد قرار اتحاد محترفات التنس أمس الأربعاء بتعليق بطولاته في الصين بسبب مخاوف على سلامة المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي بينغ شواي.

وكان مكان وجود بينغ مصدر قلق دولي لما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد أن نشرت رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إن ”نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي اعتدى عليها“.

وقال ستيف سيمون الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان أمس ”لا أفهم كيف يمكنني أن أطلب من الرياضيين التنافس هناك عندما لا يُسمح لبينغ شواي بالتواصل بحرية ويبدو أنها تعرضت لضغوط لتناقض مزاعمها بشأن الاعتداء، وبالنظر إلى الوضع الحالي، أشعر بقلق شديد _أيضا_ بشأن المخاطر التي قد يواجهها جميع لاعبينا وموظفينا إذا كنا سننظم بطولات في الصين في 2022“.

سايمون، الذي قال إن قرار تعليق البطولات في الصين يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة اتحاد اللاعبات المحترفات، غير مقتنع بأن كل شيء على ما يرام مع بينغ.

وقال سايمون ”بينما نعرف الآن مكان بينغ، فإن لديّ شكوكا جدية في أنها حرة وآمنة ولا تخضع للرقابة والإكراه والترهيب، اتحاد لاعبات التنس المحترفات كان واضحا بشأن ما هو مطلوب هنا، ونكرر دعوتنا لإجراء تحقيق كامل وشفاف _دون رقابة _ في اتهام بينغ شواي بالاعتداء الجنسي“.

"With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong."

— wta (@WTA) December 1, 2021