اتحاد لاعبات التنس يعلق بطولاته في الصين بسبب أزمة بينغ شواي

أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، اليوم الأربعاء، تعليق بطولاته في الصين بسبب مخاوف على سلامة المصنفة الأولى على العالم سابقًا في الزوجي بينغ شواي.

وقال ستيف سيمون الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان: ”لا أفهم كيف يمكنني أن أطلب من الرياضيين التنافس هناك عندما لا يُسمح لبينغ شواي بالتواصل بحرية ويبدو أنها تعرضت لضغوط لتناقض مزاعمها بشأن الاعتداء، وبالنظر إلى الوضع الحالي، أشعر بقلق شديد أيضًا بشأن المخاطر التي قد يواجهها جميع لاعبينا وموظفينا إذا كنا سننظم بطولات في الصين في 2022“.

سايمون، الذي قال إن قرار تعليق البطولات في الصين يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة اتحاد اللاعبات المحترفات، غير مقتنع بأن كل شيء على ما يرام مع بينغ.

وقال سايمون ”بينما نعرف الآن مكان بينغ، فإن لدي شكوك جدية في أنها حرة وآمنة ولا تخضع للرقابة والإكراه والترهيب.

”اتحاد لاعبات التنس المحترفات كان واضحا بشأن ما هو مطلوب هنا، ونكرر دعوتنا لإجراء تحقيق كامل وشفاف – دون رقابة – في اتهام بينغ شواي بالاعتداء الجنسي“.

"With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong." — wta (@WTA) December 1, 2021

وفي يوم 22 نوفمبر الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن نجمة التنس الصينية بينغ شواي حضرت أنشطة عامة أخيرًا.

ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم سابقًا في الزوجي علنا منذ أن قالت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في الثاني، من نوفمبر/ تشرين الثاني، إن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ قاولي أجبرها على إقامة علاقة معه، وإنهما أقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.

ولم يعلق تشانغ ولا الحكومة الصينية على مزاعمها. وتم حذف منشور بينغ سريعًا من على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم حظر مناقشة الموضوع على الإنترنت الخاضع لرقابة شديدة في الصين.

ونشر هو شي جين رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية المدعومة من الدولة مقطع فيديو مدته 25 ثانية على ”تويتر“، يوم الأحد، ظهرت خلاله بينغ وهي تبتسم وتلوح للمعجبين وتوقع على كرات تنس عملاقة للأطفال خلال إحدى البطولات.

⭕️ بعد اختفائها المفاجئ.. نجمة التنس الصينية #بينغ_شواي تظهر في لقطات فيديو كضيفة في إحدى البطولات المحلية. ⭕️ لم تظهر بينغ علنا منذ أن اتهمت نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء الجنسي عليها.#إرم_نيوز #الصين #China #pengshuai #彭帅 pic.twitter.com/R3pyOrAZSb — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وتحدثت بينغ إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في فيديو عبر الهاتف، يوم الأحد، وقالت إنها بخير وفي أمان.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إنه ”في بداية المكالمة التي استمرت 30 دقيقة مع توماس باخ رئيس اللجنة وجهت بينغ شكرها إلى اللجنة الأولمبية الدولية لقلقها بشأن سلامتها.

وأضاف البيان: ”أوضحت بينغ أنها بخير وفي أمان، وتعيش في منزلها في بكين، لكنها تريد من الجميع احترام خصوصيتها في الوقت الحالي، ولهذا السبب تفضل قضاء بعض الوقت مع عائلتها وأصدقائها، وستواصل ممارسة التنس وهي الرياضة التي تحبها“.

وأعربت هيئات التنس العالمية عن قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بسحب بطولاته من الصين. ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تقديم أدلة على مكان وجود بينغ وسلامتها.