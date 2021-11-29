اختيار ريما الجفالي سفيرة رسمية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

قال منظمون اليوم الإثنين، إن ريما الجفالي أول سائقة سباقات سعودية، تم اختيارها سفيرة للنسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى، ضمن بطولة العالم فورمولا 1 المقرر مطلع الأسبوع المقبل في جدة.

وستكون السائقة البالغ عمرها 29 عامًا، والتي نافست في بطولة فورمولا 3 البريطانية هذا العام، واحدة من أول المتسابقين الذين سيقطعون لفة على حلبة الشوارع في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وستشارك أيضًا، في استعراض بالحلبة لسيارة تابعة لفريق وليامز، ترجع لعام 1979، حملت رعاية الخطوط الجوية السعودية.

وقالت ريما في بيان: ”أتطلع بشدة للمشاركة في هذه الفعاليات خلال السباق مطلع الأسبوع المقبل، وأتمنى أن تكون قصتي ملهمة للكثيرين لتحقيق أحلامهم“.

Saudi driver @reemajuffali named as Race Ambassador for the #F1 stc #SaudiArabianGP The inspirational 29-year-old, born and raised in Jeddah, contested the British F3 Championship this year and will play a key role across the course of the race week and #SaudiArabianGP weekend pic.twitter.com/YGJ6EEIXK3 — F1 stc Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) November 29, 2021

ومن المقرر إقامة السباق تحت الأضواء الكاشفة في جدة، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، باعتباره الجولة قبل الأخيرة للموسم. وكشفت فورمولا 1 عن أسرع حلبة شوارع بسرعة قصوى، متوقعة تصل إلى 322 كيلومترا في الساعة، عندما تستضيف السعودية السباق لأول مرة.

وقال منظمون، إن السباق الليلي سيقام في منطقة كورنيش جدة، بطول 6.175 كيلومتر، مما يجعلها ثاني أطول حلبة، بعد حلبة سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

ريما المولودة في جدة تعشق قيادة السيارات، الأمر الذي دفعها للتغلب على كافة العقبات وساعدها على إكمال دراستها العليا في العلاقات الدولية في جامعة نورث إيسترن، في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك، في العام 2010، حصلت على رخصة قيادة لأول مرة، وبدأت استكشاف مدى حبها للقيادة، خاصة سباقات السيارات.

وتعد ريما الجفالي أول امرأة تشارك في سباق سياراتٍ داخل السعودية، ولها إنجازات عدة، وجاءت بدايتها في حلبات سباقات السيارات بمشاركتها في بطولة كأس TRD 86 على حلبة مرسى ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث احتلت المركز الثاني في الفئة الفضية، وجاءت رابعًا في الترتيب العام، بعدها انتقلت إلى بريطانيا للمشاركة في بطولة F4 البريطانية عام 2019، وخاضت سباقات على مستوى ”فورمولا 4“ للهواة بدءًا من عام 2021، لتصعد بعدها للمشاركة في بطولة ”فورمولا 3″، وتصبح أول سائقة سعودية محترفة تشارك في بطولات الفورمولا الشهيرة لسباقات السيارات.

وخاضت الجفالي، سباق الدرعية للسيارات الكهربائية في 2019-2020، لتصبح السائقة الأولى التي تشارك في منافسة دولية في السعودية.