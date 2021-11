اختيار ريما الجفالي سفيرة رسمية لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

قال منظمون اليوم الإثنين، إن ريما الجفالي أول سائقة سباقات سعودية، تم اختيارها سفيرة للنسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى، ضمن بطولة العالم فورمولا 1 المقرر مطلع الأسبوع المقبل في جدة.

وستكون السائقة البالغ عمرها 29 عامًا، والتي نافست في بطولة فورمولا 3 البريطانية هذا العام، واحدة من أول المتسابقين الذين سيقطعون لفة على حلبة الشوارع في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وستشارك أيضًا، في استعراض بالحلبة لسيارة تابعة لفريق وليامز، ترجع لعام 1979، حملت رعاية الخطوط الجوية السعودية.

وقالت ريما في بيان: ”أتطلع بشدة للمشاركة في هذه الفعاليات خلال السباق مطلع الأسبوع المقبل، وأتمنى أن تكون قصتي ملهمة للكثيرين لتحقيق أحلامهم“.

Saudi driver @reemajuffali named as Race Ambassador for the #F1 stc #SaudiArabianGP

The inspirational 29-year-old, born and raised in Jeddah, contested the British F3 Championship this year and will play a key role across the course of the race week and #SaudiArabianGP weekend pic.twitter.com/YGJ6EEIXK3

— F1 stc Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) November 29, 2021